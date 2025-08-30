एशिया का खास ग्रेड सेपरेटर: 70 की स्पीड से दौड़ी 58 बोगियों वाली मालगाड़ी

कटनी. कटनी ही नहीं प्रदेश व देश के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। 1800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के सबसे बड़े रेल ग्रेड सेपरेटर का अप ट्रैक तैयार हो गया है। शुक्रवार से इस पर नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। कटंगी खुर्द से न्यू मझगवां फाटक तक बने 15.85 किलोमीटर लंबे अप ट्रैक पर पहली मालगाड़ी दौड़ी। 58 बोगियों वाली कोयला लोड मालगाड़ी 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ भरी। यह ट्रेन सिंगरौली से आई और कोटा डिवीजन के लिए रवाना हुई।

एरिया मैनेजर कुमार सौरभ के अनुसार सुबह 11.55 बजे ट्रेन कटंगी से निकली और 12.20 पर मझगवां फाटक पहुंची। इस मौके पर एरिया मैनेजर समेत रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले 12 अगस्त को सीआरएस ने 120 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से इस अप ट्रैक पर ट्रेन चलाकर निरीक्षण किया था। इसके बाद से सुरक्षा मानकों की मंजूरी मिलते ही संचालन प्रारंभ कर दिया गया। बता दें कि 33.40 किमी लंबा है कटनी ग्रेड सेपरेटर है, इसमें डाउन ग्रेड सेपरेटर 17.52 किमी व अप ग्रेड सेपरेटर - 15.85 किमी शामिल है।