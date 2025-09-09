CRPF के जवान ने की खुदकुशी, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के ग्राम निटर्रा निवासी सीआरपीएफ जवान नीलेश गर्ग के आत्महत्या की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। चौंकाने वाली ये घटना सोमवार देर रात छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुई। नीलेश गर्ग के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची वहां सन्नाटा छा गया। घटना सेगांव और जिले में शोक की लहर है। 24 घंटे बाद बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।