Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

CRPF के जवान ने की खुदकुशी, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के ग्राम निटर्रा निवासी सीआरपीएफ जवान नीलेश गर्ग के आत्महत्या की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया।

कटनी

Avantika Pandey

Sep 09, 2025

Nilesh Garg of Katni martyred in Naxalite encounter
नक्सली मुठभेड़ में कटनी के नीलेश गर्ग शहीद (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के ग्राम निटर्रा निवासी सीआरपीएफ जवान नीलेश गर्ग के आत्महत्या की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। चौंकाने वाली ये घटना सोमवार देर रात छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुई। नीलेश गर्ग के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची वहां सन्नाटा छा गया। घटना सेगांव और जिले में शोक की लहर है। 24 घंटे बाद बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मंगलवार की शाम तक कटनी पहुंचेगा पार्थिव शरीर

सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से मिली जानकारी के अनुसार, घटना की आधिकारिक सूचना मंगलवार को परिजनों को दी गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम तक शहीद नीलेश का पार्थिव शरीर कटनी पहुंचेगा। बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

36 को नोटिस जारी… अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर
भोपाल
Bulldozer Action

परिजनों को गर्व

शहीद की खबर से गांव और जिले में शोक की लहर है। परिजनों का कहना है कि भले ही नीलेश अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्हें गर्व है कि उनका बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ। गांव के लोग भी शहीद नीलेश को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके साहस एवं बलिदान को नमन कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि 2005 में नितेश गर्ग भर्ती हुए थे वर्तमान में अभी सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर थे। परिवार बस स्टैंड के समीप शिवाजी नगर गली नंबर 10 में निवास करता है, निलेश के शहीद होने की खबर लगते ही परिजनों, रिश्तेदारों व जानकारों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है।

ये भी पढ़ें

Transfer Breaking : बड़ा फेरबदल… 20 डीआइजी, आधी रात को 17 SP सहित 50 आइपीएस के तबादले
भोपाल
Transfer Breaking

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 01:47 pm

Published on:

09 Sept 2025 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / CRPF के जवान ने की खुदकुशी, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.