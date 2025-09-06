अंग्रेजों के जमाने की डायमंड क्रॅासिंग बदलने सर्वे पूरा, 52 की बजाय 60 किलो वजन की लगेंगी रेल पटरियां

कटनी. कटनी-जबलपुर रेलखंड पर जबलपुर एंड में ए-केबिन के पास ट्रेक पर स्थित अंग्रेजों के जमाने वाली डायमंड क्रॉसिंग को बदलने के लिए सर्वे कार्य पूरा हो गया है। कटनी से रिपोर्ट बनाकर जबलपुर भेजी गई है। हरी झंडी मिलते ही डायमंड क्रॉसिंग को खत्म कर रेलपांत बदलने का कार्य किया जाएगा। यहां प्रति मीटर 52 किलो वजन की पांत बिछी हुई हैं, जिन्हें बदलकर 60 किलोग्राम वाली रेलपांत बिछाई जाएंगी। इसके लिए जबलपुर से रेलपांत आना शुरू हो गई हैं। रेलवे जल्द ही कटनी-जबलपुर व कटनी-मुड़वारा सेक्शन पर ब्लॉक लेकर यह कार्य कराएगा। डायमंड क्रॅासिंग बदलने के बाद यहां ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और यातायात सुगम होगा।

जानकारी के अनुसार ए केबिन के पास बना रेलपांत का डायमंड सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। बढ़ती तकनीक और आधुनिक दौर में उस सिस्टम के खराब होने वाले उपकरण भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा यहां पर ट्रेनों के मूवमेंट में फर्क पड़ता है, इसलिए रेल अफसरों ने यह निर्णय लिया है। अभी कटनी से साउथ रेलवे स्टेशन तक याने कि ए केबिन के पास ट्रेनें 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ही चलती हैं, जिससे काफी समय प्रभावित होता है। डायमंड क्रॉसिंग में बदलाव के दौरान ही स्टॉक रेल, टंग रेल सहित सिग्नल प्रणाली में भी जरूरी बदलाव किया जाएगा, जिससे यहां ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि डायमंड क्रॉसिंग पर हर दिन डेढ़ सौ यात्री ट्रेनें रेंग रही हैं। इसका खमियाजा यात्री भुगत रहे हैं। सुपरफास्ट ट्रेनें भी पिट रही हैं। यहां पर 50 किलोमीटर की जगह 10 से 15 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से ट्रेन प्लेटफार्म में पहुंचती हैं।