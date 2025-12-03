स्टेशन और ट्रेन में अवैध वेंडर माफियाओं का आतंक, अवैध वसूली कम देने पर युवक को किया लहुलूहान

कटनी. शहर के तीनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों व स्टेशनों में अवैध वेंडर माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब अवैध वसूली व कमीशन कम देने पर जानलेवा हमला करने लगे हैं। एक युवक को मंगलवार दोपहर कटनी जंक्शन में लहुलूहान कर दिया है। जमकर तांडव मचाया और रफुचक्कर हो गए। अवैध वेंडर माफियाओं ने विवेक साहू (34) निवासी सिविल लाइन पर हमला किया है, जिसके आंख व चेहरे में गंभीर चोट आई है। विवेक का आरोप है कि अवैध वेंडर माफिया प्रतिदिन एक लडक़ा भेजने का एक हजार रुपए अवैध वसूली ले रहे हैं।

विवेक साहू ने बताया कि 4 हजार रुपए प्रतिदिन अरबाज खान, जबलपुरिया को दे रहा था। अरबाज खान व जबलपुरिया का अवैध वेंडर के लिए सेक्शन चलता है। विवेक साहू का आरोप है कि इस पूरे मामले में प्रशासन, आरपीएफ व जीआरपी मिला हुआ है। ट्रेनों में चाय, कंबल, जैकेट, गुटखा, सिगरेट, खाद्य सामग्री, स्टेशनरी सहित अन्य कपड़े व सामग्री बेचने के लिए अवैध वेंडर चलाए जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो हर दिन ट्रेनों में 200 से अधिक अवैध वेंडर चलाए जा रहे हैं।