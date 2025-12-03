3 दिसंबर 2025,

कटनी

स्टेशन और ट्रेन में अवैध वेंडर माफियाओं का आतंक, अवैध वसूली कम देने पर युवक को किया लहुलूहान

ट्रेनों में चले रहे अरबाज व जबलपुरिया के 200 से अधिक अवैध वेंडर, प्रतिदिन का तय है एक हजार रुपए कमीशन, महिलाओं के 400 रुपए

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 03, 2025

Dispute between illegal vendors on train

Dispute between illegal vendors on train

कटनी. शहर के तीनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों व स्टेशनों में अवैध वेंडर माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब अवैध वसूली व कमीशन कम देने पर जानलेवा हमला करने लगे हैं। एक युवक को मंगलवार दोपहर कटनी जंक्शन में लहुलूहान कर दिया है। जमकर तांडव मचाया और रफुचक्कर हो गए। अवैध वेंडर माफियाओं ने विवेक साहू (34) निवासी सिविल लाइन पर हमला किया है, जिसके आंख व चेहरे में गंभीर चोट आई है। विवेक का आरोप है कि अवैध वेंडर माफिया प्रतिदिन एक लडक़ा भेजने का एक हजार रुपए अवैध वसूली ले रहे हैं।
विवेक साहू ने बताया कि 4 हजार रुपए प्रतिदिन अरबाज खान, जबलपुरिया को दे रहा था। अरबाज खान व जबलपुरिया का अवैध वेंडर के लिए सेक्शन चलता है। विवेक साहू का आरोप है कि इस पूरे मामले में प्रशासन, आरपीएफ व जीआरपी मिला हुआ है। ट्रेनों में चाय, कंबल, जैकेट, गुटखा, सिगरेट, खाद्य सामग्री, स्टेशनरी सहित अन्य कपड़े व सामग्री बेचने के लिए अवैध वेंडर चलाए जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो हर दिन ट्रेनों में 200 से अधिक अवैध वेंडर चलाए जा रहे हैं।

मैरिज गार्डर्नों में रौंदे जा रहे नियम: सडक़ों पर हो रही पार्किंग, कई घंटे झूम रहीं बारातें, देररात तक बज रहे कानफोड़ू डीजे

विवेक ने लगाए थे तीन लडक़े

विवेक ने बताया कि उसके पास तीन लडक़े पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि उनके पास रोजगार नहीं है तो मैंने कहा कि एक हजार रुपए रोज लगेगा, ट्रेन में सामग्री बेचकर हजारों कमाआगे। तीन लडक़े मैने ट्रेनों में चलाना शुरू कराया। तीन हजार रुपए कमीशन बबलू यादव को देते थे। तीन दिन लडक़े ट्रेनों में चले, तो एक हजार रुपए कमीशन देने के बाद बमुश्किल 400 रुपए बच रहे थे। लडक़ों ने कमीशन कम कराने के लिए कहा। जब विवेक ने जबलपुरिया से रेट कम करने कहा तो उसने कहा कि सेठ अरबाज खान से बात करनी पड़ेगी। तो उसने कह दिया कि रेट कम नहीं होगा। मुझे मंगलवार को फूड प्लाजा के पास बुलाकर सर्कुलेटिंग एरिया में मिलकर चारों ने मिलकर मेरे साथ बेदम मारपीट कर दी।

धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन सख्‍त, केजी चौदहा वेयरहाउस सील

औरतों व युवतियों का तय है 400 रुपए

युवक विवेक का आरोप है जबलपुरिया व अरबाज खान ट्रेनों में जो महिलाएं व युवतियां अवैध तरीके से सामग्री बेच रहीं हैं उसके बदले वे 400 रुपए एक दिन का ले रहे थे, लेकिन महिलाओं ने कुछ दिन से रुपए देने से मना कर दिया है। इसी को लेकर घमासान मचा हुआ है।

जीआरपी ने इन पर दर्ज किया मामला

जीआरपी ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बबलू यादव (45) निवासी जबलपुर, अरबाज खान (26) निवासी बैलटघाट, सोनू उपची (27) निवासी बैलट घाट, सोनी उर्फ उजगर (28) निवासी बैलटघाट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जीआरपी ने बबलू अरबाज खान हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। सोनू व सोनी की तलाश जारी है।

ड्रामेबाजी करता रहा युवक

मारपीट के बाद युवक जीआरपी थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान युवक एमएलसी कराने से मना कर दिया और कहता रहा कि जबतक चारो आरोपी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती तबतक वह यहां से नहीं हिलेगा। स्टॉफ के समझाइश पर विवेक साहू नहीं मन रहा था। जब थाना प्रभारी एलपी कश्यप ने कहा कि चारो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब जाक मुलाहिजा कराने रवाना हुआ।

प्लेटफार्म पर जानलेवा गड्ढा, ट्रेन आने के दौरान मुश्किल से निकल पा रहे यात्री

निगरानी पर खड़े हुए सवाल

अवैध वेंडरों के बीच हुए इस विवाद ने एक बार फिर ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में बेखौफ अवैध वेंडर सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। यात्रियों से मनमाने दाम पर सामग्री बेच रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये अवैध वेंडर मौका मिलते ही यात्रियों के साथ चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, बावजूद इसके रेलवे प्रबंधन, आरपीएफ प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा।

वर्जन
विवेक साहू के साथ चार युवकों ने मिलकर मारपीट की है। शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विवाद ट्रेनों में अवैध वेडिंग को लेकर होना बताया जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है।
एलपी कश्यप, टीआई जीआरपी।

