डीएमएफ के 45 करोड़ पर अफसरशाही का कुंडलीमार खेल, फाइलों में कैद विकास कार्य

कटनी. खनिज संपदा से मालामाल जिले में विकास कार्यों के लिए जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद में पड़े 45 करोड़ रुपए पर अफसरशाही कुंडली मारकर बैठी है। हालात यह हैं कि विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए 150 से अधिक विकास कार्यों के प्रस्ताव महीनों से धूल फांक रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास बैठक कराने तक का समय नहीं है। बीते 23 माह से जिला खनिज न्यास मंडल की एक भी बैठक नहीं हुई और इसी सुस्ती ने जिले के विकास पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

खनिज बाहुल्य जिले में माइंस कंपनियां, फैक्ट्रियां और खनन कारोबारी खनिज दोहन के एवज में सरकार को करोड़ों की रॉयल्टी देते हैं। इसी रॉयल्टी का एक निश्चित हिस्सा डीएमएफ मद में जमा होता है, ताकि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सडक़, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि यह पैसा जनता तक पहुंचने के बजाय अफसरों की फाइलों में कैद होकर रह गया है।