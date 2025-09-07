गंभीर गड़बड़ी: दमोह में पदस्थ सीएमएचओ ने कटनी की सील-साइन से जारी कर दिए मेडिकल सर्टिफिकेट!

कटनी. पूर्व में कटनी स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ रहे मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. आरके अठया की अजब-गजब मनमानी सामने आई है। साबह का 7 जून को विभाग द्वारा बतौर सीएमएचओ दमोह के लिए तबादला कर दिया गया है और वे कुछ दिन बाद ही चले गए हैं, बावजूद इसके कटनी जिला अस्पताल की ओपीडी पर्ची व दस्तावेजों में कटनी जिले का रेडियोलॉजिस्ट बताकर मेडिकल सर्किटफिकेट जारी कर रहे हैं। हाल ही में मामला रेलवे के फूड सेंटरों में काम करने वाले वेंडरों को जारी करने का मामला सामने आया है।

बकायदा ‘डॉ. आरके अठया बी एससी, एमबीबीएस, एम, रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय कटनी’ की सील लगाकर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओपीडी पर्ची, जांच रिपोर्ट, एक्सरे, मेडिकल सर्टिफिकेट आदि में सील-साइन किए गए हैं, जबकि यह नियम विरुद्ध है। जब चिकित्सक जिला व जिला अस्पताल में पदस्थ नहीं तो ऐसा कृत्य किया जाना नियमों के विपरीत है। स्थानांतरण के बाद भी इस तरह की चल रही मनमानी का मुद्दा इंद्रा मिश्रा ने उठाया है। उन्होंने इस मामले की जांच कराते हुए कार्रवाई किए जाने मांग की है।