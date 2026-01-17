17 जनवरी 2026,

शनिवार

कटनी

स्वास्थ्य सुधार के लिए सत्याग्रह तो दूसरी तरफ आईसीयू में कुत्तों की धमाचौकड़ी

बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल, मरीजों के बीच घूम रहे कुत्ते

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 17, 2026

Dogs Found Inside ICU of Government Hospital

Dogs Found Inside ICU of Government Hospital

कटनी. जिले के बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। एक ओर जहां क्षेत्र की चरमराई चिकित्सा सेवाओं और डॉक्टरों की कमी को लेकर अस्पताल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल और सत्याग्रह कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर अस्पताल के अति संवेदनशील वार्ड आईसीयू से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक कुत्ता बेखौफ होकर आईसीयू वार्ड के भीतर चहलकदमी करता नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो दो दिन पुराना है, जो अब सामने आया है।
जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को सडक़ दुर्घटना में घायल विजय चौधरी और रामा चौधरी उपचार के लिए बड़वारा अस्पताल पहुंचे। विजय चौधरी ने बताया कि जब वे उपचार के लिए आईसीयू वार्ड में थे, तब वहां एक कुत्ता मौजूद था। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि वार्ड के आसपास कोई भी सुरक्षा गार्ड या अस्पताल कर्मी मौजूद नहीं था जो उसे बाहर निकाल सके। वीडियो में कुत्ते के घूमने के दौरान वार्ड में मरीज भी भर्ती नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि करीब एक लाख की आबादी की स्वास्थ्य जिम्मेदारी संभालने वाले इस केंद्र में अव्यवस्थाओं का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 27 जून को आईसीयू में कुत्तों की मौजूदगी का वीडियो वायरल हुआ था।

सीएमएचओ बोले-वीडियो पुराना है


वायरल वीडियो को लेकर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी राज सिंह ठाकुर का कहना है कि वीडियो 6 माह पुराना है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी मरीज इसे 14 जनवरी का बता रहे हैं। अधिकारियों का यह लापरवाह रवैया क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के प्रति उनकी संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

तीसरे दिन खत्म हुआ सत्याग्रह

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में व्याप्त अव्यवस्थाओं और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में कांग्रेस का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह तीसरे दिन शुक्रवार को समाप्त हुआ। सीएमएचओ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। विदित हो कि ब्लॉक कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ता कड़ाके की ठंड के बीच अस्पताल परिसर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका कहना है कि बड़वारा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम का अस्पताल बनकर रह गया है। संसाधनों और डॉक्टरों की भारी कमी के कारण यह केंद्र जनता के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। उन्होंने अस्पताल में रिक्त डॉक्टर पदों पर तत्काल भर्ती, इमरजेंसी वाहनों की संख्या बढ़ाने, सीटी स्कैन सुविधा उपलब्ध कराने और स्थायी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की मांग दोहराई।

खबर शेयर करें:

Published on:

