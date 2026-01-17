स्वास्थ्य सुधार के लिए सत्याग्रह तो दूसरी तरफ आईसीयू में कुत्तों की धमाचौकड़ी

कटनी. जिले के बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। एक ओर जहां क्षेत्र की चरमराई चिकित्सा सेवाओं और डॉक्टरों की कमी को लेकर अस्पताल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल और सत्याग्रह कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर अस्पताल के अति संवेदनशील वार्ड आईसीयू से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक कुत्ता बेखौफ होकर आईसीयू वार्ड के भीतर चहलकदमी करता नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो दो दिन पुराना है, जो अब सामने आया है।

जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को सडक़ दुर्घटना में घायल विजय चौधरी और रामा चौधरी उपचार के लिए बड़वारा अस्पताल पहुंचे। विजय चौधरी ने बताया कि जब वे उपचार के लिए आईसीयू वार्ड में थे, तब वहां एक कुत्ता मौजूद था। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि वार्ड के आसपास कोई भी सुरक्षा गार्ड या अस्पताल कर्मी मौजूद नहीं था जो उसे बाहर निकाल सके। वीडियो में कुत्ते के घूमने के दौरान वार्ड में मरीज भी भर्ती नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि करीब एक लाख की आबादी की स्वास्थ्य जिम्मेदारी संभालने वाले इस केंद्र में अव्यवस्थाओं का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 27 जून को आईसीयू में कुत्तों की मौजूदगी का वीडियो वायरल हुआ था।