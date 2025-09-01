डबल मंडी टैक्स की मार झेल रहे मसाला उद्योग, कटनी सहित प्रदेश में निवेश और रोजगार को झटका

कटनी. प्रदेश में वर्षों से खड़े मसाला उद्योग डबल मंडी टैक्स की मार झेल रहा है, जिससे कटनी सहित पूरे मध्यप्रदेश में मसाला उद्योग प्रभावित हुआ है। कारोबारी महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से कच्चा माल (खड़ा मसाला) मंगाते हैं, जिस पर पहले से ही मंडी टैक्स चुकाया जा चुका होता है। लेकिन मप्र में प्रवेश करते ही इन पर फिर से 1.2 प्रतिशत मंडी टैक्स लिया जाता है।

इसी डबल टैक्सेशन के चलते उद्योग धीरे-धीरे अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गए। इसका असर स्थानीय रोजगार, निवेश और राज्य सरकार के राजस्व पर भी पड़ा है। गौरतलब है कि हाल ही में 10 जून को राज्य सरकार ने तुअर पर डबल मंडी टैक्स में छूट प्रदान की थी। इसका सकारात्मक असर दाल उद्योग पर पड़ा है और कटनी में तुअर दाल मिलों में फिर से गति देखने को मिल रही है। इसी तरह मसाला उद्योग से जुड़े कारोबारी भी मांग कर रहे हैं कि खड़े मसाले पर लग रहे डबल मंडी टैक्स को हटाया जाए, जिससे यह उद्योग भी फिर से गति पकड़ सके। उद्योगपति मनीष गेई ने कहा कि कटनी में वर्तमान में 8 से 10 खड़े मसाले के कुटीर उद्योग संचालित हो रहे हैं। यदि सरकार टैक्स में राहत देती है तो एमएसएमई सेक्टर में मसाला उद्योग के विस्तार की पूरी संभावना है।