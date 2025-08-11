एक बगिया मां के नाम: परियोजना से समृद्ध होंगी महिलाएं, गजब की है योजना

कटनी. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार एक महत्वाकांक्षी पहल करने जा रही है। प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक बगिया मां के नाम परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलदार पौधों की बगिया विकसित की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को लंबी अवधि में आर्थिक संबल देना है।

इस योजना के अंतर्गत अब तक कटनी में 600 के लक्ष्य के विरुद्ध 539 समूहों का पंजीयन हुआ है। बड़वारा में 103, बहोरीबंद में 88, ढीमरखेड़ा 80, कटनी 94, रीठी 87, विजयराघवगढ़ 87 पंजीयन हुए हैं। इसी प्रकार जबलपुर में 7 ब्लॉक में 700 के विरुद्ध 480, छिंदवाड़ा में 1100 की जगह 719, सिवनी में 800 कि जगह 453, मंडला में 900 की जगह 467, डिंडौरी में 700 की जगह 334, नरसिंहपुर में 66 कि जगह 277 व बालाघाट में एक हजार के स्थान पर 353 पंजीयन हुए हैं। कटनी सबसे आगे है। वहीं प्रदेश में 16 हजार 752 से अधिक महिलाएं ‘एक बगिया मां के नाम’ ऐप के माध्यम से पंजीयन करा चुकी हैं। इस ऐप का निर्माण मनरेगा परिषद द्वारा एमपीएसइडीसी के माध्यम से किया गया है और केवल यहीं से लाभार्थियों का चयन होगा। कोई भी अन्य माध्यम मान्य नहीं होगा।