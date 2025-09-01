बिजली चोरी रोकने ‘वी-मित्र’ एप बना बड़ा हथियार, 5 हजार शिकायतें, पकड़ी गईं 949 चोरी, 13 करोड़ की वसूली

बालमीक पांडेय @ कटनी. बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनी ने तीन माह पहले नया तरीका इजाद किया। ‘वी-मित्र’ एप सिस्टम लागू किया गया, जिसके जरिए अब आम लोग सीधे और गोपनीय रूप से बिजली चोरी की जानकारी विभाग तक पहुंचा रहे हैं। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 15 जिलों के 52 लाख उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गई है। 1 जून से अब तक 4,390 बिजली चोरी की सूचनाएं एप पर प्राप्त हुईं। विभाग ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इसमें से 988 शिकायतें सही पाई गईं और 949 मामलों में पंचनामा बनाकर कानूनी कार्रवाई की गई। बिजली चोरी पकडऩे के बाद विभाग ने कुल 13.41 करोड़ की बिलिंग की, साथ ही सही सूचना देने वाले 949 शिकायतकर्ताओं को 3 लाख 74 हजार 545 रुपए बतौर इनाम दिए गए। लोग अबतक मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले जबलपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, सतना, छतरपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडौरी, सिंगरौली, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, दमोह, बालाघाट सीधी जिले की शिकायतें कर चुके हैं। वी-मित्र एप कंपनी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन और मीटर छेड़छाड़ जैसी विद्युत अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराने के लिए बनाया गया है।