VIDEO: पीरबाबा बाइपास में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कब्जे व ट्रक हटाकर खाली करवाई हाइवे की सडक़

कटनी. सुगम यातायात और सडक़ हादसों को रोकने के उदेश्य से पीरबाबा बाइपास ओवर ब्रिज नेशनल हाइवे की जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाईं गई दुकानों, चाय-पान के टपरों सहित अन्य अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शनिवार को की गई। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने सुबह मौके पर पहुंच कर स्थल निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाने के संबंध में एसडीएम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी सहित नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों व राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण कर बनाया गया चौरसिया ढाबा जेसीबी मशीनों से जमीदोंज किया गया। इस दौरान विरोध की स्थिति भी बनी लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे अतिक्रमणकारियों की एक न चली और अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढहा दिया गया। मौके पर लगेे ठेले-टपरों को हाइड्रा मशीनों से अलग कराया गया।