Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

VIDEO: पीरबाबा बाइपास में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कब्जे व ट्रक हटाकर खाली करवाई हाइवे की सडक़

सुचारू, सुरक्षित और अवरोधमुक्त यातायात बनाने पुलिस, एनएचएआई व राजस्व विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई, जमीदोंज किया गया अतिक्रमण कर बनाया गया ढाबा

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 30, 2025

Encroachment removed from National Highway

Encroachment removed from National Highway

कटनी. सुगम यातायात और सडक़ हादसों को रोकने के उदेश्य से पीरबाबा बाइपास ओवर ब्रिज नेशनल हाइवे की जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाईं गई दुकानों, चाय-पान के टपरों सहित अन्य अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शनिवार को की गई। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने सुबह मौके पर पहुंच कर स्थल निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाने के संबंध में एसडीएम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी सहित नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों व राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण कर बनाया गया चौरसिया ढाबा जेसीबी मशीनों से जमीदोंज किया गया। इस दौरान विरोध की स्थिति भी बनी लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे अतिक्रमणकारियों की एक न चली और अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढहा दिया गया। मौके पर लगेे ठेले-टपरों को हाइड्रा मशीनों से अलग कराया गया।

<a href="http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpatrikakatni%2Fvideos%2F2022531621870903%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें

दुकानों के आगे से हटाया टीनशेड

बाइपास पर बनी दो दर्जन से अधिक दुकानों के सामने टीनशेड लगाकर कब्जा किया गया है। इसके बाद यहां भारी संख्या में ट्रकों को सडक़ पर ही खड़े करवाकर सुधारकार्य किया जाता है, इसके चलते हाइवे पर जाम और हादसा होने की स्थिति बनती है। इस अतिक्रमण को तोडऩे के लिए भी जेसीबी चली और एक दर्जन से अधिक दुकानों से अतिक्रमण कर लगाया गया टीनशेड तोड़ा गया।

घर में घुसकर महिला महिला से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट

दुकानदारों ने किया विरोध, रुकी कार्रवाई

दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाने के दौरान दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया। कुछ दुकानदारों ने कहा कि बिना नोटिस यह कार्रवाई की जा रही है, जिससे हम सभी परेशान हैं। इस दौरान एनएचएआई के अधिकारियों व यातायात टीआई राहुल पांडे ने अतिक्रमणकारियों को रविवार तक कब्जे हटाने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि सोमवार को फिर कार्रवाई की जाएगी।

विकट परिस्थितियों में नगर निगम, कुर्की हुई तो 200 साल तक लोग रखेंगे याद, पलटवार कर निकालें प्रमोटर पर रिकवरी

पत्रिका ने उजागर की समस्या

हाइवे पर अतिक्रमण व मनमानी पार्किंग को लेकर पत्रिका ने खबरों का प्रकाशन किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। रिपोर्ट में उजागर किया गया कि किस तरह से हाइवे पर अवैध कब्जे कर मनमानी की जा रही है और लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं।

इनका कहना
अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई नागरिकों की सुविधा, सडक़ सुरक्षा तथा सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे समय से अवैध रूप से बनाए गए निर्माण एवं व्यापारिक अतिक्रमणों को चिन्हित कर जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया एवं जमींदोज किया गया है।
अभिनय विश्वकर्मा, एसपी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 08:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / VIDEO: पीरबाबा बाइपास में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कब्जे व ट्रक हटाकर खाली करवाई हाइवे की सडक़

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रास नही आ रही समाधान योजना: 132812 में से महज 7661 ने लिया लाभ, 100 करोड़ में 1.14 करोड़ किए जमा

Electricity bill defaulters
कटनी

सावधान: हाइवे पर अवैध रूप से खड़े ट्रक, नजर हटी तो बन जाएंगे हादसों की वजह

Encroachment on National Highway
कटनी

घर में घुसकर महिला महिला से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट

Wazirganj Police Case (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
कटनी

विकट परिस्थितियों में नगर निगम, कुर्की हुई तो 200 साल तक लोग रखेंगे याद, पलटवार कर निकालें प्रमोटर पर रिकवरी

Nagar nigam katni
कटनी

सडक़ सुरक्षा की हकीकत: 10 महीनों में 916 हादसे, 242 ने गंवाई जान, 61 गंभीर तो 1142 हुए घायल

Accident in Janjgir champa
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.