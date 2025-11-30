VIDEO: पीरबाबा बाइपास में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कब्जे व ट्रक हटाकर खाली करवाई हाइवे की सडक़

Encroachment removed from National Highway
कटनी. सुगम यातायात और सडक़ हादसों को रोकने के उदेश्य से पीरबाबा बाइपास ओवर ब्रिज नेशनल हाइवे की जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाईं गई दुकानों, चाय-पान के टपरों सहित अन्य अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शनिवार को की गई। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने सुबह मौके पर पहुंच कर स्थल निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाने के संबंध में एसडीएम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी सहित नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों व राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण कर बनाया गया चौरसिया ढाबा जेसीबी मशीनों से जमीदोंज किया गया। इस दौरान विरोध की स्थिति भी बनी लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे अतिक्रमणकारियों की एक न चली और अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढहा दिया गया। मौके पर लगेे ठेले-टपरों को हाइड्रा मशीनों से अलग कराया गया।
बाइपास पर बनी दो दर्जन से अधिक दुकानों के सामने टीनशेड लगाकर कब्जा किया गया है। इसके बाद यहां भारी संख्या में ट्रकों को सडक़ पर ही खड़े करवाकर सुधारकार्य किया जाता है, इसके चलते हाइवे पर जाम और हादसा होने की स्थिति बनती है। इस अतिक्रमण को तोडऩे के लिए भी जेसीबी चली और एक दर्जन से अधिक दुकानों से अतिक्रमण कर लगाया गया टीनशेड तोड़ा गया।
दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाने के दौरान दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया। कुछ दुकानदारों ने कहा कि बिना नोटिस यह कार्रवाई की जा रही है, जिससे हम सभी परेशान हैं। इस दौरान एनएचएआई के अधिकारियों व यातायात टीआई राहुल पांडे ने अतिक्रमणकारियों को रविवार तक कब्जे हटाने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि सोमवार को फिर कार्रवाई की जाएगी।
हाइवे पर अतिक्रमण व मनमानी पार्किंग को लेकर पत्रिका ने खबरों का प्रकाशन किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। रिपोर्ट में उजागर किया गया कि किस तरह से हाइवे पर अवैध कब्जे कर मनमानी की जा रही है और लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं।
इनका कहना
अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई नागरिकों की सुविधा, सडक़ सुरक्षा तथा सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे समय से अवैध रूप से बनाए गए निर्माण एवं व्यापारिक अतिक्रमणों को चिन्हित कर जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया एवं जमींदोज किया गया है।
अभिनय विश्वकर्मा, एसपी
