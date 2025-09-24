बेसहारों का हमदर्द बनीं मैडम नायक, 17 वर्षों से बुजुर्गों की सेवा कर बनीं मिसाल

कटनी. बच्चों की देखभाल में माता-पिता अपनी सारी खुशियां और सुख-सम्पत्ति न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन वृद्ध होने पर कई बुजुर्ग अपनों द्वारा ठुकराए जाते हैं। ऐसे बेसहारों का सहारा बनीं हैं शहर की समाजसेवी सरोज बच्चन नायक, जो 17 वर्षों से बुजुर्गों की सेवा में पूरी तन्मयता से ऐसे बेसहारों का सहारा बनीं हैं। शहर की समाजसेवी पूर्व विधायक सरोज बच्चन नायक, जो वर्षों से बुजुर्गों की सेवा कर मिसाल पेश कर रहीं हैं। 2008 से जिला जेल के पीछे झिंझरी में वृद्धाश्रम संचालित कर रही सरोज नायक ने अब तक लगभग 870 बुजुर्गों को आश्रय दिया है।

वर्तमान में 22 वृद्ध महिला-पुरुष रह रहे हैं। वृद्धाश्रम में उनके लिए अलग-अलग कमरे, प्रसाधन, किचन, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रोजाना सुबह चाय-नास्ता, दोपहर का भोजन, शाम को चाय-नास्ता और रात का भोजन सुनिश्चित किया जाता है। सप्ताह में विशेष भोजन और कार्यक्रमों के माध्यम से बुजुर्गों का मनोरंजन भी किया जाता है। स्कूल में भी 17 वर्षों तक बच्चों को शिक्षा देकर शिक्षा की अलख जगाई है।