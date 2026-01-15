रिटायर्ड शिक्षक व बेटे की बंद घर के बिस्तर में मिलीं लाश, संजयनगर में सनसनी, गेट कूदा मंजू तो चला पता

कटनी. माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत संजयनगर में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब एक किराये के मकान के बंद कमरे में पिता-पुत्र की लाश मिलने की जानकारी सामने आई। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पिता-पुत्र की लाशें बिस्तर में सोते हुए मिली हैं। मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौतों का खुलासा होगा।

जानकारी के अनुसार विनय कुमार राय पिता राजनारायण राय (62) निवासी अमरौली थाना बैढऩ जिला सिंगरौली पेशे से शिक्षक थे। वे पहले सिंगरौली में ही पढ़ाते थे, लेकिन कुछ साल से कटनी में आकर एसीसी डीएवी स्कूल में एसएसटी पढ़ा रहे थे। दो साल पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। उनका पुत्र कुमार आनंद राय (28) पूर्व में एसीसी फैक्ट्री में कार्यरत रहा है, लेकिन कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। पिता-पुत्र संजय नगर निवासी विनीत तिवारी के मकान में किराये से रह रहे थे। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब एक व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर देखा।