रिटायर्ड शिक्षक व बेटे की बंद घर के बिस्तर में मिलीं लाश, संजयनगर में सनसनी, गेट कूदा मंजू तो चला पता

Father and Son Found Deadbody in Bed
कटनी. माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत संजयनगर में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब एक किराये के मकान के बंद कमरे में पिता-पुत्र की लाश मिलने की जानकारी सामने आई। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पिता-पुत्र की लाशें बिस्तर में सोते हुए मिली हैं। मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौतों का खुलासा होगा।
जानकारी के अनुसार विनय कुमार राय पिता राजनारायण राय (62) निवासी अमरौली थाना बैढऩ जिला सिंगरौली पेशे से शिक्षक थे। वे पहले सिंगरौली में ही पढ़ाते थे, लेकिन कुछ साल से कटनी में आकर एसीसी डीएवी स्कूल में एसएसटी पढ़ा रहे थे। दो साल पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। उनका पुत्र कुमार आनंद राय (28) पूर्व में एसीसी फैक्ट्री में कार्यरत रहा है, लेकिन कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। पिता-पुत्र संजय नगर निवासी विनीत तिवारी के मकान में किराये से रह रहे थे। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब एक व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर देखा।
पुलिस के अनुसार पिता-पुत्र ने कुछ माह पहले मंजू नामक व्यक्ति को रुपयों की तंगी के कारण मोटरसाइकिल बेच दी थी। गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए मंजू सुबह उनके घर पहुंचा तो ताला अंदर से बंद था। फोन लगाया तो संपर्क नहीं हो पाया। फिर लौट गया। शाम को वह फिर गया, तो ताला लगा पाया। वह गेट कूदकर अंदर घुसा तो देखा कि कमरे के अंदर से तेज दुर्गंध आ रही है, जाकर देखा तो वह आवाक रह गया। उसने तत्काल आसपास के लोगों को पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा किया और आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मृतकों के शव बिस्तर में सोते हुए पाए गए हैं। पुलिस को किचन में खटमल मारने वाली खुली दवा मिली है। आशंका है कि कहीं दोनों ने आत्महत्या न की हो। इस घटना के बाद संजय नगर क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। गुरुवार को दोनों शवों का पीएम कराया जाएगा।
संजय नगर में पिता-पुत्र की बंद कमरे में बिस्तर पर लाशें मिली हैं। लगभग 48 घंटे पहले मौत हो चुकी थी। किचिन में खटमल मार दवा मिली मिली है। मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चला है। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग