15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

रिटायर्ड शिक्षक व बेटे की बंद घर के बिस्तर में मिलीं लाश, संजयनगर में सनसनी, गेट कूदा मंजू तो चला पता

48 घंटे पहले बताई जा रही मौत, घर में मिली खटमल मार दवा, माधवनगर पुलिस ने शुरू की जांच

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 15, 2026

Father and Son Found Deadbody in Bed

Father and Son Found Deadbody in Bed

कटनी. माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत संजयनगर में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब एक किराये के मकान के बंद कमरे में पिता-पुत्र की लाश मिलने की जानकारी सामने आई। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पिता-पुत्र की लाशें बिस्तर में सोते हुए मिली हैं। मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौतों का खुलासा होगा।
जानकारी के अनुसार विनय कुमार राय पिता राजनारायण राय (62) निवासी अमरौली थाना बैढऩ जिला सिंगरौली पेशे से शिक्षक थे। वे पहले सिंगरौली में ही पढ़ाते थे, लेकिन कुछ साल से कटनी में आकर एसीसी डीएवी स्कूल में एसएसटी पढ़ा रहे थे। दो साल पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। उनका पुत्र कुमार आनंद राय (28) पूर्व में एसीसी फैक्ट्री में कार्यरत रहा है, लेकिन कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। पिता-पुत्र संजय नगर निवासी विनीत तिवारी के मकान में किराये से रह रहे थे। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब एक व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर देखा।

ऐसे चला पता

पुलिस के अनुसार पिता-पुत्र ने कुछ माह पहले मंजू नामक व्यक्ति को रुपयों की तंगी के कारण मोटरसाइकिल बेच दी थी। गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए मंजू सुबह उनके घर पहुंचा तो ताला अंदर से बंद था। फोन लगाया तो संपर्क नहीं हो पाया। फिर लौट गया। शाम को वह फिर गया, तो ताला लगा पाया। वह गेट कूदकर अंदर घुसा तो देखा कि कमरे के अंदर से तेज दुर्गंध आ रही है, जाकर देखा तो वह आवाक रह गया। उसने तत्काल आसपास के लोगों को पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा किया और आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मृतकों के शव बिस्तर में सोते हुए पाए गए हैं। पुलिस को किचन में खटमल मारने वाली खुली दवा मिली है। आशंका है कि कहीं दोनों ने आत्महत्या न की हो। इस घटना के बाद संजय नगर क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। गुरुवार को दोनों शवों का पीएम कराया जाएगा।

वर्जन

संजय नगर में पिता-पुत्र की बंद कमरे में बिस्तर पर लाशें मिली हैं। लगभग 48 घंटे पहले मौत हो चुकी थी। किचिन में खटमल मार दवा मिली मिली है। मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चला है। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संजय दुबे, थाना प्रभारी माधवनगर।

ये भी पढ़ें

गांव से बच्चे को जबड़े में दबोचकर ले गया तेंदुआ, जंगल में मिला शव, मजदूरी से लौटे माता-पिता हुए बदहवास
कटनी
Leopard attack in katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 01:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / रिटायर्ड शिक्षक व बेटे की बंद घर के बिस्तर में मिलीं लाश, संजयनगर में सनसनी, गेट कूदा मंजू तो चला पता

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध खनन की गाड़ी में सिस्टम का लुब्रिकेशन: शिकायत मिली तो पकड़ नहीं पाए, पकड़ा तो छोड़ा, जुर्माना वसूला नहीं

illegal mining in Rajasthan
कटनी

दुकान व गोदामों में पुलिस ने खंगाले चायनीज माझा, दुकानदानों को दी हिदायत, देखें वीडियो

Kite accident
कटनी

एमपी में बंद कमरे से टीचर पिता और बेटे का शव बरामद

katni
कटनी

लाइव: शहर के 45 वार्डों में ‘जल सुनवाई’ जवाबदारों पहुंचे जांच करने, जनता ने नहीं दिखाई पानी चेक कराने दिलचस्पी

Water test in katni city
कटनी

व्यापारियों व उद्योग कारोबारियों में उठी आवाज: उद्योग विभाग हो अपग्रेड, हाईटेक बनाने के लिए हो समुचित फंड

Central Government Budget
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.