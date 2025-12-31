गांव से बच्चे को जबड़े में दबोचकर ले गया तेंदुआ, जंगल में मिला शव, मजदूरी से लौटे माता-पिता हुए बदहवास

कटनी/विजयराघवगढ़. तहसील विजयराघवगढ़ अंतर्गत ग्राम घुनौर में मंगलवार को तेंदुए के हमले से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। गांव के 10 वर्षीय बालक को तेंदुए ने अचानक उठाकर अपने जबड़े में दबोच लिया और जंगल की ओर ले गया। बालक की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तेंदुआ ओझल हो गया। बच्चे की तलाश शुरू हुई तो कुछ देर बाद उसका शव झाडिय़ों में मिला।

जानकारी के अनुसार राज कोल पिता देशराज कोल (10) निवासी घुन्नौर तहसील विजयराघवगढ़ बहनों के साथ घर पर था। दोपहर 12.30 बजे के गांव के समीप ही बहनों के साथ लकड़ी बीन रहे रहा था, तभी एक झाडिय़ों के बीच से तेंदुआ आया और बच्चे पर हमला कर जबड़े में फंसाकर भाग गया। हालांकि ग्रामीणों का कहना कि तेंदुआ ने गांव के पास हमला किया है। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और सर्चिंग चालू की, डेढ़ घंटे बाद गांव के समीप जंगल में बच्चे का शव बरामद हुआ। शव देखते ही परिजन व ग्रामीण बिलख पड़े। पुलिस व वन विभाग की टीम ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल विजयराघवगढ़ भेजकर पीएम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया गया है। इधर, वनविभाग के अफसरों का कहना है कि तेंदूए के मूवमेंट का पता नहीं चला है। इसके लिए ट्रैपिंग जाल लगा कर पकडऩे का प्रयास किया जाएगा।