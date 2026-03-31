जिले में एलपीजी संकट गहराया: 10 दिन बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, शहर से गांव तक एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें

कटनी. जिलेभर में इन दिनों घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं। स्थिति यह है कि लोगों को सिलेंडर लेने के लिए सुबह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, वहीं कई जगहों पर अव्यवस्था के चलते विवाद और धक्का-मुक्की तक की नौबत आ रही है। शहर में गैस एजेंसियों की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग कराने के बाद भी 8 से 10 दिनों तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है। कई एजेंसियों में डिलीवरी सिस्टम लगभग ठप हो चुका है। लोग मजबूरी में खाली सिलेंडर लेकर सीधे एजेंसियों का रुख कर रहे हैं और घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी गंभीर हैं। ऐसे में कई घरों में गैस खत्म होने के बाद लोगों को लकड़ी, कोयला या अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है।

बहोरीबंद विकासखंड मुख्यालय स्थित भारत गैस एजेंसी में सोमवार को हालात बेकाबू नजर आए। सुबह से ही बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं अपने खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी पहुंच गए थे। लोगों ने सिलेंडरों को कतारबद्ध रखकर पर्ची कटवाने का इंतजार किया। जैसे ही एजेंसी का गेट खुला और पर्ची वितरण शुरू हुआ, भीड़ अनियंत्रित हो गई और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख कर्मचारियों को कुछ समय के लिए पर्ची काटना बंद करना पड़ा। बाद में समझाइश के बाद ही व्यवस्था बहाल हो सकी। एजेंसी कर्मचारियों के अनुसार, रविवार की छुट्टी के कारण सोमवार को उपभोक्ताओं की भीड़ अचानक बढ़ गई थी। जानकारी के मुताबिक, एक दिन में 200 से अधिक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। सुबह एक वाहन में लगभग 200 सिलेंडरों की खेप पहुंची थी, जिसकी सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।