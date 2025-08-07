देवरीहटाई में आंत्रशोथ: अभी भी उल्टी-दस्त से नहीं राहत, तीन नए केस आए सामने

कटनी. देवरीहटाई गांव में आंत्रशोथ (उल्टी-दस्त) की बीमारी फैल रही है, जिससे गांव में दहशत और हड़स्रड्डद्ब की स्थिति बन गई है। 31 जुलाई से 6 अगस्त तक 52 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 9 मरीजों को गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय कटनी रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और लगातार ग्राम में मेडिकल कैंप और निगरानी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार देवरीहटाई गांव की जनसंख्या 3575 और मकान की संख्या 750 है। बीमारी की प्रथम सूचना 31 जुलाई की रात आशा कार्यकर्ता और एएनएम द्वारा दी गई थी। उसी रात 5 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय भेजा गया। देवरीहटाई गांव में फैली यह बीमारी अब चिंता का विषय बन चुकी है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और टीमों की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। यदि सतर्कता बरकरार रखी गई, तो जल्द ही इस बीमारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है।