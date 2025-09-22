शहर की साहसी-बहादुर बेटी अमिता: खतरों से खेलकर बचा रही हजारों जान

कटनी. शहर के राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 14 सिंघई का बगीचा निवासी अमिता श्रीवास (30) ने समाज में मिसाल कायम की है। एम.कॉम और आईटीआई की पढ़ाई पूरी करने के बाद जहां वे नौकरी या अन्य क्षेत्र में जा सकती थीं, लेकिन उन्होंने समाजसेवा और जीव-जंतुओं की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया। साल 2019 से अमिता ने मूक मवेशियों, पक्षियों और घायल जानवरों की सेवा करना शुरू किया। धीरे-धीरे उनका यह दायरा बढ़ता गया और आज वे न केवल गायों और श्वानों का उपचार करती हैं बल्कि जहरीले सांपों, गोह और अन्य खतरनाक जीवों का रेस्क्यू भी करती हैं। उनकी बहादुरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे अब तक 450 सांपों का रेस्क्यू कर चुकी हैं, जिनमें कई बार लोगों की जान बचाने का बड़ा योगदान रहा है।