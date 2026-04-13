VIDEO: ‘राहगीरी डे’ बना स्वच्छता और फिटनेस का उत्सव, जागृति पार्क में उमड़ा जनसैलाब, दिया गजब सन्देश



कार्यक्रम की शुरुआत अनोखे और आकर्षक अंदाज में की गई। मैदान में बड़े स्वरूप में तैयार किए गए सांप-सीढ़ी खेल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सबसे पहले बच्चों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया, इसके बाद महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी, जिससे पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल बन गया। इसके साथ ही रस्साकशी प्रतियोगिता ने भी लोगों में खासा जोश भर दिया। विभिन्न समूहों में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिलाओं और पुरुषों की टीमों ने अपनी ताकत और समन्वय का प्रदर्शन किया। हर राउंड में दर्शकों की तालियों और उत्साहवर्धन ने प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया।