मॉडल स्कूल की जमीन व मैदान पर कब्जा, 330 छात्र परेशान, सिमटते मैदानों से बच्चों का भविष्य प्रभावित

कटनी. जिले में स्कूल परिसरों पर बढ़ते अतिक्रमण ने शिक्षा व्यवस्था को नई चुनौती दे दी है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शासकीय स्कूलों की जमीन पर कब्जे, बेतरतीब निर्माण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे बच्चों के खेल मैदान सिमटते जा रहे हैं और उनकी शैक्षणिक व खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। शहर के प्रमुख नगर निगम स्कूलों जैसे केसीएस, साधुराम स्कूल और राबर्ट लाइन स्थित शासकीय स्कूलों के मैदानों में भी अतिक्रमण व अन्य निर्माण बढऩे की शिकायतें सामने आई हैं। इन स्कूलों में पहले जहां बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह होती थी, वहीं अब धीरे-धीरे यह क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, जिससे छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है। विजयराघवगढ़ मुख्यालय स्थित मॉडल स्कूल इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। स्कूल के शिक्षकों के अनुसार, कुछ ग्रामीणों ने बाड़ी लगाकर और मकान बनाकर स्कूल परिसर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस संबंध में कई बार प्रशासन को शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।