स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जुटा शहर, ‘राहगीरी डे’ पर योग, खेल और नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने कहा कि, शहर में हर रविवार इस तरह के आयोजन महानगरों की तर्ज पर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि जब लोग स्वच्छता अपनाएंगे तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और समाज भी स्वस्थ एवं जागरूक बनेगा। ऐसे कार्यक्रमों से न सिर्फ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि लोगों की फिटनेस भी सुधरेगी। 'राहगीरी डे' के इस आयोजन ने न सिर्फ मनोरंजन के साथ जागरूकता का संदेश दिया, बल्कि शहरवासियों को एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवनशैली की ओर प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।