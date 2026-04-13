ढीमरखेड़ा में संदिग्ध हालात में पेड़ के नीचे तेंदुए का शव मिला, क्षेत्र में हड़कंप, पूरे क्षेत्र में दहशत

कटनी। ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में रविवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्राम भमका और परसेल के बीच गिरुहा नाला के पास एक तेंदुए का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।

स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विकास निगम के कर्मचारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही विभागीय टीम मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि पिछले तीन-चार दिनों से इस क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियां देखी जा रही थीं। गिरुहा नाला में पानी उपलब्ध होने के कारण तेंदुआ संभवतः इसी इलाके में डेरा जमाए हुए था और आसपास के जंगल में सक्रिय था।