VIDEO: नेशनल हाइवे पर लोडर चालक की नृशंस हत्या, वाहन में मिला रक्तरंजित शव

कटनी. स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाइवे-30 पर ग्राम छपरा बॉर्डर के पास एक लोडर वाहन चालक की शुक्रवार रात नृशंस हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वाहन के अंदर रक्तरंजित हालत में शव मिलने से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया के अनुसार मृतक की पहचान राकेश दाहिया (26) निवासी लखराम मोहल्ला वार्ड क्रमांक 14 सिहोरा (जबलपुर) के रूप में हुई है। वह जबलपुर निवासी राजेंद्र सिंह का लोडर वाहन क्रमांक एमपी 20 जी 6242 चलाता था। शुक्रवार को वह सिहोरा से बिलहरी मटका लेने के लिए निकला था और सामान लेकर वापस लौट रहा था।