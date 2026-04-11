Video: 75 किमी पैदल चलकर पहुंचे सैकड़ों आदिवासी, बाणसागर विस्थापन पर मुआवजा व पट्टा की मांग, कलेक्ट्रेट को घेरा

कटनी. विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इटौरा-पिपरा से पहले विजयराघवगढ़ और फिर विजयराघवगढ़ से कटनी मुख्यालय तक लगभग 75 किलोमीटर तक चिलचिलाती धूप में लंबी दूरी पैदल तय कर लगभग एक हजार की संख्या में आदिवासी शुक्रवार दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर प्रदीप मिश्रा को सौंपा। कहा कि अपने हक के कई वर्षों से आवेदन-निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अब उनके पास आत्महत्या के सिवाय कोई उपाय नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि राजनीति लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेंक रहे हैं, आदिवासियों के हक की कोई चिंता नहीं है।