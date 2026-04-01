एमपी में नेशनल हाईवे पर लोडर वाहन में ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जिले की बॉर्डर पर नेशनल हाईवे-30 पर ग्राम छपरा में एक 407 वाहन में उसके ही चालक की लाश मिली है। चालक को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है और उसकी खून से लथपथ लाश वाहन में ही छोड़कर आरोपी फरार हो गए हैं। हत्या की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि राकेश दाहिया पिता झांसीराम (26) लखराम मोहल्ला वार्ड क्रमांक 14 सिहोरा जिला जबलपुर लोडर वाहन का चालक था। यह जबलपुर निवासी राजेन्द्र सिंह का लोडर वाहन क्रमांक एमपी 20 जी 6242 चलाता था।