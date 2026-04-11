VIDEO: विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी, एसी बंद, सुरक्षा को लेकर भी समस्या

विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी परिसर में टीन शेड लगाने की भी मांग की है, ताकि विद्यार्थी लंच या विश्राम के समय बैठ सकें। वर्तमान में ऐसी कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्रों को असुविधा होती है। परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं, नगर निगम प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि विद्यार्थियों की समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वेंकट लाइब्रेरी में व्याप्त समस्याओं के कारण विद्यार्थियों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए प्रदर्शन पर आयुक्त ने ग्रंथपाल के खिलाफ कार्यवाही की है। ग्रंथपाल राजेन्द्र बडग़ैया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कर्मचारी का कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत अनुशासन हीनता पाई है। वेंकट लाइब्रेरी की जिम्मेदारी स्वच्छता निरीक्षक निशांत कनौजिया को सौंपी है। आयुक्त तपस्या परिहार ने लाइब्रेरी में आवश्यक व्यवस्थाओं के इंतजाम करने निर्देश दिए, जिसके बाद अधिकारियों ने काम शुरू कराया। यहा भी बताया गया कि दो दिन पहले से ही वॉटर कूलर और एसी के मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।