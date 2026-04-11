सूखे कंठों की बुझेगी प्यास: 52.53 करोड़ से बिछेगी 121 किमी पाइपलाइन, 38 किमी मेन लाइन से जुड़ेगा पूरा नेटवर्क

बालमीक पांडेय @ कटनी. शहर जहां हर गर्मी में पानी की एक-एक बूंद के लिए लोगों को जूझना पड़ता था, अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है, सूखे नल, कम प्रेशर और अनियमित सप्लाई की पुरानी परेशानी को पीछे छोड़ते हुए अब एक नई उम्मीद जन्म लेने वाली है, अमृत 2.0 योजना के तहत शुरू हुआ यह जल प्रोजेक्ट सिर्फ पाइपलाइन और टंकियों का निर्माण नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में राहत, भरोसा और सुकून की वापसी का माध्यम बनेगा, ‘पानी की किल्लत’ की जगह ‘हर घर जल की तस्वीर नजर आएगी...।

शहर में कई वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब ठोस और व्यापक स्तर पर काम शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 52.53 करोड़ रुपए की लागत से वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य शहरवासियों को नियमित, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।