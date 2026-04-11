नाश्ते के पैसों पर मचा बवाल, अधिक पैसे न देने पर ग्राहक से मारपीट, वीडियो वायरल

ताजा मामला स्टेशन चौराहा स्थित शाही कॉर्नर नामक नाश्ते की दुकान का बताया जा रहा है। यहां एक ग्राहक ने समोसा खाने के बाद जब दुकानदार से कीमत को लेकर सवाल किया, तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। ग्राहक ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।