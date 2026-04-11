11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

नाश्ते के पैसों पर मचा बवाल, अधिक पैसे न देने पर ग्राहक से मारपीट, वीडियो वायरल

Breakfast Bill : ओवरचार्जिंग के आरोप के बीच विवाद बढ़ा, शाही कॉर्नर पर ये सनसनीखेज घटना हुई। स्टेशन इलाके में दुकानदारोंकी मनमानी पर उठे गंभीर सवाल।

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Apr 11, 2026

Breakfast Bill

नाश्ते के पैसों को लेकर रेलवे स्टेशन रोड पर बवाल (Photo Source- Patrika)

Breakfast Bill :मध्य प्रदेश के कटनी शहर के व्यस्ततम इलाके रेलवे स्टेशन रोड पर एक बार फिर दुकानदारों की मनमानी यहां आए ग्राहकों के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाश्ते के पैसों को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि, बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, कटनी रेलवे स्टेशन से बाहर आने वाले यात्रियों के साथ लंबे समय से अधिक पैसे वसूलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप है कि कई दुकानदार बिना रेट बताए चाय-नाश्ता परोस देते हैं और बाद में ग्राहकों से मनमाने दाम वसूलते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ जगहों पर चाय के 100 रुपये और सामान्य नाश्ते के 200 रुपये तक वसूले जाने की बातें सामने आई हैं।

दुकानदार ने की ग्राहक से मारपीट

ताजा मामला स्टेशन चौराहा स्थित शाही कॉर्नर नामक नाश्ते की दुकान का बताया जा रहा है। यहां एक ग्राहक ने समोसा खाने के बाद जब दुकानदार से कीमत को लेकर सवाल किया, तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। ग्राहक ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

'यहां आए दिन हो रही ऐसी घटनाएं'

स्थानीय लोगों का कहना है कि, स्टेशन रोड पर इस तरह की घटनाएं होना आम होती जा रही हैं। बाहर से आने वाले यात्री अक्सर विवाद से बचने के लिए चुपचाप अधिक पैसे देकर निकल जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में उन्हें विवाद या मारपीट का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं हो पाई है।

क्या फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा मामला ?

ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब लोगों की नजर पुलिस प्रशासन पर टिकी है कि, क्या इस मामले में कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी अन्य घटनाओं की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा ?

पार्दर्शिता जरूरी

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि, स्टेशन क्षेत्र में सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही, सभी दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि यात्रियों और आम नागरिकों को सुरक्षित और पारदर्शी माहौल मिल सके।

ये भी पढ़ें

एमपी में अब पड़ेगी भीषण गर्मी, आंधी-बारिश रुकते ही अचानक 5 डिग्री बढ़ा पारा
भोपाल
MP Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 02:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / नाश्ते के पैसों पर मचा बवाल, अधिक पैसे न देने पर ग्राहक से मारपीट, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Video: 75 किमी पैदल चलकर पहुंचे सैकड़ों आदिवासी, बाणसागर विस्थापन पर मुआवजा व पट्टा की मांग, कलेक्ट्रेट को घेरा

Tribals protest for Bansagar compensation
कटनी

VIDEO: विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी, एसी बंद, सुरक्षा को लेकर भी समस्या

Protest over problems at Venkat Library
कटनी

सूखे कंठों की बुझेगी प्यास: 52.53 करोड़ से बिछेगी 121 किमी पाइपलाइन, 38 किमी मेन लाइन से जुड़ेगा पूरा नेटवर्क

Water supply katni
कटनी

दुस्साहस: कटनी–बीना रेलखंड पर सिग्नल वायर चोरी, कॉशन ऑर्डर से निकाली गईं ट्रेनें, बड़ा हादसा टला

train news
कटनी

मॉडल स्कूल की जमीन व मैदान पर कब्जा, 330 छात्र परेशान, सिमटते मैदानों से बच्चों का भविष्य प्रभावित

Occupation of school land and playground
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.