पांच स्कूलों में खुलेंगी आइसीटी लैब, विद्यार्थियों को मिलेगी स्मार्ट शिक्षा

कटनी. शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव को अपनाते हुए जिले के चयनित हाइ व हायर सेकंडरी स्कूलों में आईसीटी ( इन्फॉर्मेशन एन्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) लैब शुरू की जा रही हैं। इन लैबों में आवश्यक सामग्री भेजे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पहल का मकसद विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोडऩा और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। स्मार्ट क्लास में बच्चे अब तकनीकि रूप से भी दक्षता हासिल कर सकेंगे।

आईसीटी लैब की सुविधा निम्न शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही है उनमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक्सीलेंस बहोरीबंद, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरखरी नंबर 1, शासकीय कन्या उमावि सिलौड़ी, शासकीय हाईस्कूल पडख़ुरी, शासकीय हाइस्कूल सिंघनपुरी शामिल हैं। विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास और ई-लर्निंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने से उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा और वे आधुनिक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनेंगे।