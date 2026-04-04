पिस्टल, रिवॉल्वर से लेकर देशी कट्टों की भरमार, अपराधियों की पहली पसंद बने अवैध हथियार

कटनी. जिले में बढ़ते अपराधों के बीच अवैध हथियारों की उपलब्धता ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ऐसे हैं कि आम आदमी से लेकर अपराधियों तक अवैध पिस्टल, रिवॉल्वर, देशी कट्टे और बटनदार चाकू आसानी से पहुंच रहे हैं। जबकि जिले में कुल 1758 बंदूक, पिस्टल व रिवॉल्वर के लाइसेंस हैं। बीते कुछ महीनों व वर्षों में कई मामलों में हथियारों की बरामदगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद तस्करों के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

सूत्रों के अनुसार कटनी में अवैध हथियारों की खेप लगातार पहुंच रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस द्वारा छोटे स्तर पर की जा रही कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है, जबकि बड़े सरगनाओं तक पहुंचने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुलिस का मुखबिर तंत्र भी कमजोर पड़ता दिख रहा है, जिससे अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को तोडऩा मुश्किल हो गया है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस ठोस रणनीति बनाकर बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करे, ताकि जिले में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।