कटनी की धरती से निकलेगा सोना, खनन लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर

कटनी. खनिज संपदा से समृद्ध कटनी जिले ने एक नया इतिहास रच दिया है। जिले के स्लीमनाबाद स्थित इमलिया गोल्ड ब्लॉक से शीघ्र ही सोने का खनन कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सोमवार को शारदेय नवरात्र के प्रथम दिन कलेक्टर आशीष तिवारी एवं मुंबई स्थित खनि पट्टा धारक कंपनी प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्रालि के डायरेक्टर अविनाश लांडगे के बीच खनन लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस एग्रीमेंट के साथ ही कटनी जिला अब सीधे वैश्विक स्वर्ण खनन मानचित्र पर प्रतिष्ठित हो गया है।

कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि ई-नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत मुंबई की कंपनी को 50 वर्ष की अवधि के लिए ग्राम इमलिया (क्षेत्रफल 6.510 हेक्टेयर) का खनि पट्टा प्रदान किया गया है। उपसंचालक खनिज विभाग रत्नेश दीक्षित के अनुसार इमलिया गोल्ड ब्लॉक में सोने के साथ-साथ बेस मेटल, चांदी, जिंक, लेड (सीसा) और कॉपर जैसे कीमती खनिज भी प्राप्त होंगे। भूगर्भशास्त्रियों की प्राथमिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार, यहां लगभग 14 लाख टन मिनरल ओर मिलने की संभावना है। कंपनी जल्द ही संपूर्ण मशीनरी स्थापित कर खनन कार्य प्रारंभ करेगी।