Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

कटनी की धरती से निकलेगा सोना, खनन लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर

इमलिया गोल्ड ब्लॉक में जल्द शुरू होगा खनन, 14 लाख टन मिनरल ओर मिलने की संभावना, वैश्विक स्वर्ण खनन मानचित्र पर उभरा कटनी

कटनी

Balmeek Pandey

Sep 23, 2025

Gold mining will continue for 50 years at Imalia Gold Mines in MP
Gold mining will continue for 50 years at Imalia Gold Mines in MP (फोटो-एआई)

कटनी. खनिज संपदा से समृद्ध कटनी जिले ने एक नया इतिहास रच दिया है। जिले के स्लीमनाबाद स्थित इमलिया गोल्ड ब्लॉक से शीघ्र ही सोने का खनन कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सोमवार को शारदेय नवरात्र के प्रथम दिन कलेक्टर आशीष तिवारी एवं मुंबई स्थित खनि पट्टा धारक कंपनी प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्रालि के डायरेक्टर अविनाश लांडगे के बीच खनन लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस एग्रीमेंट के साथ ही कटनी जिला अब सीधे वैश्विक स्वर्ण खनन मानचित्र पर प्रतिष्ठित हो गया है।
कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि ई-नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत मुंबई की कंपनी को 50 वर्ष की अवधि के लिए ग्राम इमलिया (क्षेत्रफल 6.510 हेक्टेयर) का खनि पट्टा प्रदान किया गया है। उपसंचालक खनिज विभाग रत्नेश दीक्षित के अनुसार इमलिया गोल्ड ब्लॉक में सोने के साथ-साथ बेस मेटल, चांदी, जिंक, लेड (सीसा) और कॉपर जैसे कीमती खनिज भी प्राप्त होंगे। भूगर्भशास्त्रियों की प्राथमिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार, यहां लगभग 14 लाख टन मिनरल ओर मिलने की संभावना है। कंपनी जल्द ही संपूर्ण मशीनरी स्थापित कर खनन कार्य प्रारंभ करेगी।

कटनी को मिलेगा नया आर्थिक आधार

इमलिया गोल्ड माइंस से खनन कार्य शुरू होने के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही जिले को अतिरिक्त राजस्व आय भी प्राप्त होगी। इससे न केवल कटनी बल्कि पूरे प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। देश में अभी तक केवल कर्नाटक राज्य में ही सोने का खनन हो रहा था, लेकिन अब मध्यप्रदेश के कटनी जिले का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है। यह उपलब्धि प्रदेश और जिले दोनों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है।

शारदेय नवरात्र: नौ दिनों तक होगी शक्ति की भक्ति, दसवें दिन विदाई, शहर सहित गांव-गांव तैयारी का उत्साह

खनिज संपदा से भरपूर कटनी

कटनी जिला पहले से ही खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। यहां चूना पत्थर, बाक्साइट, लाइमस्टोन और क्रिटिकल मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अब स्वर्ण खनन की शुरुआत से यह जिला खनिज उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 07:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / कटनी की धरती से निकलेगा सोना, खनन लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.