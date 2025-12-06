भ्रष्टाचार पकड़ने सभी तहसीलों के 20-20 बड़े खातेदार किसानों की जांच शुरू, दर्ज रकबे के अनुसार सत्यापन

कटनी. जिले में एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से 89 केंद्रों में धान खरीदी चल रही है। 1082 किसानों से 9573 मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच में रीठी तहसील में पंजीयन में सामने आए बड़े फर्जीवाड़े के बाद जिलेभर में जांच कराई जा रही है। जिले की सभी 9 तहसीलों कटनी नगर, कटनी, विजयराघवगढ़, बरही, बड़वारा, ढीमरखेड़ा, स्लीमनाबाद, बहोरीबंद व रीठी तहसील के 20-20 बड़े पंजीयन व खातेदार किसानों की जांच कराई जा रही है। इस जांच में यह देखा जा रहा है कि किसानों ने धान की बोनी का जो रकबा चढ़वाया गया है, उसके अनुसार उनके घर, गोदाम आदि में धान भंडारित है कि नहीं।

बता दें कि कि हर वर्ष की तुलना में जिले में इस बार रिकॉर्ड पंजीयन किसानों ने कराए हैं। 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के लिए 53 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था और 49 हजार किसानों ने सरकार को धान बेची थी। किसानों से सरकार ने 4 लाख 11 हजार मैट्रिक धान खरीदी थी, लेकिन इस साल रिकॉर्ड 62 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इस साल 4 लाख 75 हजार मैट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित होने का अनुमान है, जो अपने आप में एक शंका पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर 2300 सिकमी कृषक हैं, उनका भी परीक्षण किया जा रहा है।