शहर के स्पा सेंटरों पर पुलिस के छापे, मचा हड़कंप

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक पुलिस टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित स्पा सेंटरों पर रेड मारी। लंबे समय से संचालित स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें मिलने के बाद एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने निर्देश दिए थे जिसके बाद पुलिस टीम ने स्पा सेंटरों में छापेमारी कर जांच पड़ताल की है। स्पा सेंटरों पर एक के बाद एक हुई रेड से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।
पुलिस टीमों ने सभी स्पा सेंटरों में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की, वहीं मौजूद कर्मचारियों और संचालकों से पूछताछ भी की गई। कार्रवाई का नेतृत्व महिला सेल डीएसपी एवं थाना कोतवाली प्रभारी राखी पांडे ने किया। इसके लिए दो टीमों का गठन किया गया था। दोनों टीमें एक के बाद एक शहर के अलग अलग स्पा सेंटर पर पहुंची और वहां बने केबिन की तलाशी ली। इस दौरान स्पा सेंटरों के स्टाफ से भी पूछताछ की गई।
एएसपी डॉ. संतोष डायरिया ने बताया कि जांच के दौरान किसी भी स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां नहीं पाई गईं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी पुलिस ने जांच की, लेकिन वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी स्पा सेंटरों की नियमित निगरानी की जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
