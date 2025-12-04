शहर के स्पा सेंटरों पर पुलिस के छापे, मचा हड़कंप

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक पुलिस टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित स्पा सेंटरों पर रेड मारी। लंबे समय से संचालित स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें मिलने के बाद एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने निर्देश दिए थे जिसके बाद पुलिस टीम ने स्पा सेंटरों में छापेमारी कर जांच पड़ताल की है। स्पा सेंटरों पर एक के बाद एक हुई रेड से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।

