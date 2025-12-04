4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कटनी

शहर के स्पा सेंटरों पर पुलिस के छापे, मचा हड़कंप

mp news: स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर शहर के स्पा सेंटरों पर पुलिस ने रेड मारी....।

Google source verification

कटनी

image

Shailendra Sharma

Dec 04, 2025

spa center

police raids on spa centers

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक पुलिस टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित स्पा सेंटरों पर रेड मारी। लंबे समय से संचालित स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें मिलने के बाद एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने निर्देश दिए थे जिसके बाद पुलिस टीम ने स्पा सेंटरों में छापेमारी कर जांच पड़ताल की है। स्पा सेंटरों पर एक के बाद एक हुई रेड से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।
देखें वीडियो-

स्पा सेंटरों पर पुलिस की रेड

पुलिस टीमों ने सभी स्पा सेंटरों में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की, वहीं मौजूद कर्मचारियों और संचालकों से पूछताछ भी की गई। कार्रवाई का नेतृत्व महिला सेल डीएसपी एवं थाना कोतवाली प्रभारी राखी पांडे ने किया। इसके लिए दो टीमों का गठन किया गया था। दोनों टीमें एक के बाद एक शहर के अलग अलग स्पा सेंटर पर पहुंची और वहां बने केबिन की तलाशी ली। इस दौरान स्पा सेंटरों के स्टाफ से भी पूछताछ की गई।

किसी स्पा सेंटर में नहीं मिली संदिग्ध गतिविधियां

एएसपी डॉ. संतोष डायरिया ने बताया कि जांच के दौरान किसी भी स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां नहीं पाई गईं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी पुलिस ने जांच की, लेकिन वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी स्पा सेंटरों की नियमित निगरानी की जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

Updated on:

04 Dec 2025 06:28 pm

Published on:

04 Dec 2025 05:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / शहर के स्पा सेंटरों पर पुलिस के छापे, मचा हड़कंप

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

