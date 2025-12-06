6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

थाने से चंद कदम दूरी पर लूट की बड़ी वारदात, ATM मशीन ही उखाड़कर ले गए बदमाश

ATM Robbery : शहर में थाने से चंद कदम की दूरी पर लूट की बड़ी वारदात हुई है। नकाबपोश बदमाश बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र की एटीएम मशीन ही उखाड़कर ले गए हैं। पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं।

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 06, 2025

ATM Robbery

ATM लूट की बड़ी वारदात (Photo Source- Patrika Input)

ATM Robbery :मध्य प्रदेश के कटनी शहर के माधवनगर थाना इलाके में देर रात एक सनसनीखेज वारदात ने पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी। थाना परिसर से कुछ ही दूरी पर, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा सेंटर के ठीक बगल में स्थित बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के एटीएम को 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट लिया। महज 15 मिनट में आरोपी एटीएम मशीन को उखाड़कर वाहनों में भरकर फरार हो गए, जबकि पुलिस को भनक तक नहीं लगी।

जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे की है। पांचों नकाबपोश बदमाश एक चारपहिया वाहन और लोडर जैसी गाड़ी में एटीएम के पास पहुंचे। पहले उन्होंने लोहे के औजारों से एटीएम मशीन को तोड़ा, फिर उस पर लगा स्टील का लोडर-हुक कसकर पूरी मशीन को खींचकर बाहर निकाला।
इसके बाद मशीन को वाहन में डालकर जबलपुर रोड की ओर निकल गए। पूरी वारदात करीब 15 मिनट में पूरी कर ली गई, और बदमाश आराम से फरार हो गए।

बैंक अलर्ट तो आया, पर तब तक सब खत्म

सूत्रों के अनुसार, जैसे ही एटीएम मशीन पर तेज प्रहार हुए, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के कंट्रोल रूम में अलर्ट मैसेज पहुंच गया, जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने तुरंत माधव नगर पुलिस को सूचना दी। मगर पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश एटीएम मशीन सहित फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

पुलिस महकमे में हड़कंप, टीमें रवाना

मामलो को लेकर एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि, घटना की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जांच के लिए साइबर सेल, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम मौके पर काम कर रही है।

एक दिन पहले जबलपुर में भी एटीएम लूट

बताया जा रहा है कि रविवार–सोमवार की रात जबलपुर में भी दो एटीएम लूट की घटनाएं हुई थीं। इसके बावजूद माधव नगर पुलिस अलर्ट मोड पर नहीं रही। गौर करने वाली बात ये है कि जहाँ वारदात हुई, वहां से थाना मात्र कुछ कदम की दूरी पर है और एक स्थायी पुलिस चेकिंग पॉइंट भी मौजूद है। इसके बावजूद आरोपी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर निकल गए।

कितनी राशि लूटी? अभी तक नहीं स्पष्ट

एटीएम मशीन को उखाड़कर ले जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसमें कितनी नकदी भरी हुई थी। बैंक अधिकारियों के अनुसार, मशीन में पर्याप्त राशि होने की संभावना है। एटीएम में लगभग 10 लाख रुपए होना बताया जा रहा है। पुलिस बैंक की ओर से सटीक रकम का इंतजार कर रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल

-थाने के पास एटीएम होते हुए भी नियमित गश्त क्यों नहीं हुई?
-चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मी कहाँ थे?
-जबलपुर की वारदात के बाद भी कटनी पुलिस सतर्क क्यों नहीं रही?
-शहरवासियों और व्यापारियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी
-दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 11:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / थाने से चंद कदम दूरी पर लूट की बड़ी वारदात, ATM मशीन ही उखाड़कर ले गए बदमाश

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विधानसभा में आगजनी कांड: विधायकों ने पुलिस को घेरा, मंत्री कैलाश बोले-मामला गंभीर

mp vidhansabha
कटनी

शहर की यातायात व्यवस्था बेपटरी: 5200 ऑटो, 3642 ई-रिक्शा से शहर बेहाल, जिम्मेदार विभाग नहीं दे रहे ध्यान

Traffic problem of Katni city
कटनी

शहर के स्पा सेंटरों पर पुलिस के छापे, मचा हड़कंप

spa center
कटनी

पति-बेटी की मौत से अंजान मां, अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग

(Photo Source- Patrika)
कटनी

स्टेशन और ट्रेन में अवैध वेंडर माफियाओं का आतंक, अवैध वसूली कम देने पर युवक को किया लहुलूहान

Dispute between illegal vendors on train
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.