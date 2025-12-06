थाने से चंद कदम दूरी पर लूट की बड़ी वारदात, ATM मशीन ही उखाड़कर ले गए बदमाश

जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे की है। पांचों नकाबपोश बदमाश एक चारपहिया वाहन और लोडर जैसी गाड़ी में एटीएम के पास पहुंचे। पहले उन्होंने लोहे के औजारों से एटीएम मशीन को तोड़ा, फिर उस पर लगा स्टील का लोडर-हुक कसकर पूरी मशीन को खींचकर बाहर निकाला।

इसके बाद मशीन को वाहन में डालकर जबलपुर रोड की ओर निकल गए। पूरी वारदात करीब 15 मिनट में पूरी कर ली गई, और बदमाश आराम से फरार हो गए।