थाने से चंद कदम दूरी पर लूट की बड़ी वारदात, ATM मशीन ही उखाड़कर ले गए बदमाश

ATM लूट की बड़ी वारदात (Photo Source- Patrika Input)
ATM Robbery :मध्य प्रदेश के कटनी शहर के माधवनगर थाना इलाके में देर रात एक सनसनीखेज वारदात ने पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी। थाना परिसर से कुछ ही दूरी पर, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा सेंटर के ठीक बगल में स्थित बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के एटीएम को 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट लिया। महज 15 मिनट में आरोपी एटीएम मशीन को उखाड़कर वाहनों में भरकर फरार हो गए, जबकि पुलिस को भनक तक नहीं लगी।
जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे की है। पांचों नकाबपोश बदमाश एक चारपहिया वाहन और लोडर जैसी गाड़ी में एटीएम के पास पहुंचे। पहले उन्होंने लोहे के औजारों से एटीएम मशीन को तोड़ा, फिर उस पर लगा स्टील का लोडर-हुक कसकर पूरी मशीन को खींचकर बाहर निकाला।
इसके बाद मशीन को वाहन में डालकर जबलपुर रोड की ओर निकल गए। पूरी वारदात करीब 15 मिनट में पूरी कर ली गई, और बदमाश आराम से फरार हो गए।
सूत्रों के अनुसार, जैसे ही एटीएम मशीन पर तेज प्रहार हुए, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के कंट्रोल रूम में अलर्ट मैसेज पहुंच गया, जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने तुरंत माधव नगर पुलिस को सूचना दी। मगर पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश एटीएम मशीन सहित फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
मामलो को लेकर एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि, घटना की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जांच के लिए साइबर सेल, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम मौके पर काम कर रही है।
बताया जा रहा है कि रविवार–सोमवार की रात जबलपुर में भी दो एटीएम लूट की घटनाएं हुई थीं। इसके बावजूद माधव नगर पुलिस अलर्ट मोड पर नहीं रही। गौर करने वाली बात ये है कि जहाँ वारदात हुई, वहां से थाना मात्र कुछ कदम की दूरी पर है और एक स्थायी पुलिस चेकिंग पॉइंट भी मौजूद है। इसके बावजूद आरोपी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर निकल गए।
एटीएम मशीन को उखाड़कर ले जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसमें कितनी नकदी भरी हुई थी। बैंक अधिकारियों के अनुसार, मशीन में पर्याप्त राशि होने की संभावना है। एटीएम में लगभग 10 लाख रुपए होना बताया जा रहा है। पुलिस बैंक की ओर से सटीक रकम का इंतजार कर रही है।
-थाने के पास एटीएम होते हुए भी नियमित गश्त क्यों नहीं हुई?
-चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मी कहाँ थे?
-जबलपुर की वारदात के बाद भी कटनी पुलिस सतर्क क्यों नहीं रही?
-शहरवासियों और व्यापारियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी
-दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाए।
