पति-बेटी की मौत से अंजान मां, अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग

MP News: एमपी में झुकेही से कटनी स्टेशन मोटर साइकिल से आ रहे पति-पत्नी और बेटी को अज्ञात वाहन ने रात को टक्कर मार दी। दुर्घटना कुठला थाना क्षेत्र के कैलवारा कला गांव में ओवर ब्रिज के ऊपर हुई। तीनों घायल लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पिता-पुत्री को मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लिए हैं और आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
जानकारी के अनुसार झुकेही जिला मैहर निवासी राकेश दुबे पिता कढोरी लाल दुबे (40 साल) अपनी पत्नी चंदा दुबे (35 साल) और बेटी अपर्णा दुबे (13 साल) के साथ बुधवार-गुरुवार की रात प्रयागराज जाने के लिए कटनी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए मोटर साइकिल से निकले थे।
रात 2.30 बजे जैसे ही वे कैलवारा कला एनएच 30 के ओवर ब्रिज के पास पहुंचे अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी और भाग निकला। घटना स्थल के पास नहर का काम करने वालों ने आवाज सुनी और दौड़कर मौके पर पहुंचे।
लोगों ने कुठला पुलिस को सूचना देने के साथ ही एम्बुलेंस 108 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने राकेश और उसकी पुत्री अपर्णा को मृत घोषित कर दिया। साथ ही गंभीर घायल चंदा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनको पीएम को भिजवाया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है।
