पति-बेटी की मौत से अंजान मां, अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग

MP News: एमपी में झुकेही से कटनी स्टेशन मोटर साइकिल से आ रहे पति-पत्नी और बेटी को अज्ञात वाहन ने रात को टक्कर मार दी। दुर्घटना कुठला थाना क्षेत्र के कैलवारा कला गांव में ओवर ब्रिज के ऊपर हुई। तीनों घायल लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पिता-पुत्री को मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लिए हैं और आवश्यक कार्रवाई कर रही है।