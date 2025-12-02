दबंगों के डर से दुखी युवक ने खुद पर उड़ेला ‘पेट्रोल’, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

(Photo Source - Patrika)
MP News: एमपी के कटनी जिले में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शिकायत लेकर आए एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके की नजाकत देखते हुए मौजूद लोगों और अधिकारियों ने उसे तुरंत रोक लिया और स्थिति पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम धुरी निवासी भारत पटेल पिता हीरालाल पटेल पिछले ढाई वर्षों से गांव के दबंगों की प्रताड़ना का शिकार है।
पीड़ित का आरोप है कि जब वह पुलिस के पास शिकायत करने जाता है तो पुलिस भी उसके साथ मारपीट करती है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद न तो सुनवाई हो रही है और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई। दबंगों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है। भारत पटेल अपनी इन्हीं शिकायतों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचा था।
पीड़ित का कहना है कि उसकी समस्या और प्रताड़ना पर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। इसी आक्रोश में उसने कलेक्टर कार्यालय के बाहर स्वयं पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश की। घटना देखते ही कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ा और आत्मदाह करने से रोक लिया।
मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत जिला अस्पताल से एंबुलेंस बुलवाई। पुलिस व प्रशासनिक कर्मचारियों की मदद से भारत पटेल को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। प्रशासन ने उसके आरोपों और शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
घटना के बाद कलेक्ट्रेट में मौजूद लोगों के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली और आम नागरिकों की समस्याओं पर सवाल उठने लगे। लोगों का कहना है कि यदि शिकायतकर्ताओं की सुनवाई समय पर हो, तो ऐसी खतरनाक घटनाओं को रोका जा सकता है।
