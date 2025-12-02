दबंगों के डर से दुखी युवक ने खुद पर उड़ेला ‘पेट्रोल’, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

MP News: एमपी के कटनी जिले में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शिकायत लेकर आए एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके की नजाकत देखते हुए मौजूद लोगों और अधिकारियों ने उसे तुरंत रोक लिया और स्थिति पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम धुरी निवासी भारत पटेल पिता हीरालाल पटेल पिछले ढाई वर्षों से गांव के दबंगों की प्रताड़ना का शिकार है।