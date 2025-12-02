Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

दबंगों के डर से दुखी युवक ने खुद पर उड़ेला ‘पेट्रोल’, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

MP News: पीड़ित का आरोप है कि जब वह पुलिस के पास शिकायत करने जाता है तो पुलिस भी उसके साथ मारपीट करती है।

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Astha Awasthi

Dec 02, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

MP News: एमपी के कटनी जिले में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शिकायत लेकर आए एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके की नजाकत देखते हुए मौजूद लोगों और अधिकारियों ने उसे तुरंत रोक लिया और स्थिति पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम धुरी निवासी भारत पटेल पिता हीरालाल पटेल पिछले ढाई वर्षों से गांव के दबंगों की प्रताड़ना का शिकार है।

पीड़ित का आरोप है कि जब वह पुलिस के पास शिकायत करने जाता है तो पुलिस भी उसके साथ मारपीट करती है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद न तो सुनवाई हो रही है और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई। दबंगों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है। भारत पटेल अपनी इन्हीं शिकायतों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचा था।

कार्यवाही न होने से उठाया आत्मदाह का कदम

पीड़ित का कहना है कि उसकी समस्या और प्रताड़ना पर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। इसी आक्रोश में उसने कलेक्टर कार्यालय के बाहर स्वयं पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश की। घटना देखते ही कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ा और आत्मदाह करने से रोक लिया।

एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत जिला अस्पताल से एंबुलेंस बुलवाई। पुलिस व प्रशासनिक कर्मचारियों की मदद से भारत पटेल को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। प्रशासन ने उसके आरोपों और शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्ट्रेट परिसर में चर्चा का विषय बना मामला

घटना के बाद कलेक्ट्रेट में मौजूद लोगों के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली और आम नागरिकों की समस्याओं पर सवाल उठने लगे। लोगों का कहना है कि यदि शिकायतकर्ताओं की सुनवाई समय पर हो, तो ऐसी खतरनाक घटनाओं को रोका जा सकता है।

ये भी पढ़ें

‘स्टोन’ और ‘वुडन फर्नीचर’ को मिलेगा GI टैग, जानें खासियत
भोपाल
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 03:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / दबंगों के डर से दुखी युवक ने खुद पर उड़ेला ‘पेट्रोल’, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मैरिज गार्डर्नों में रौंदे जा रहे नियम: सडक़ों पर हो रही पार्किंग, कई घंटे झूम रहीं बारातें, देररात तक बज रहे कानफोड़ू डीजे

Marriage Garden Booking
कटनी

धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन सख्‍त, केजी चौदहा वेयरहाउस सील

Action taken against illegal storage of paddy
कटनी

प्लेटफार्म पर जानलेवा गड्ढा, ट्रेन आने के दौरान मुश्किल से निकल पा रहे यात्री

Trouble due to construction at Katni Junction
कटनी

विश्व एड्स दिवस आज: कटनी में बढ़ रहा एचआईवी-एड्स का खतरा, छह वर्षों में 335 मरीज मिले, 14 ने गंवाई जान

HIV-AIDS infection in Katni
कटनी

VIDEO: पीरबाबा बाइपास में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कब्जे व ट्रक हटाकर खाली करवाई हाइवे की सडक़

Encroachment removed from National Highway
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.