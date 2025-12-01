Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘स्टोन’ और ‘वुडन फर्नीचर’ को मिलेगा GI टैग, जानें खासियत

MP News: मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ने जीइ टैगिंग प्रक्रिया के लिए ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के साथ एमओयू किया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 01, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

MP News: मध्यप्रदेश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़ रही है। जल्द ही कटनी स्टोन, ग्वालियर सैंड स्टोन टाइल्स और छतरपुर के वुडन फर्नीचर को भी जीआइ टैग मिलने की संभावना है। एमएसएमई विभाग ने एक जिला, एक उत्पाद की सूची में शामिल इन उत्पादों को जीआइ टैग के प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इससे इन उत्पादों को अपने भौगोलिक क्षेत्र के साथ एक नई पहचान मिलेगी। इसका लाभ इस उद्योग से जुड़े लोगों को भी मिलेगा। अभी तक 21 उत्पादों को जीआइ टैग मिल चुका है।

हो गया एमओयू

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ने जीइ टैगिंग प्रक्रिया के लिए ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के साथ एमओयू किया है। 20 जीआइ टैग फाइलिंग पर चर्चा हुई थी। हाल ही में विभाग ने कटनी स्टोन, ग्वालियर सैंड स्टोन और छतरपुर के वुडन फर्नीचर के लिए जीआइ टैगिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी है। अन्य ओडीओपी उत्पादों की जीआई टैगिंग के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

जीआइ टैग से मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

जीआइ टैग मिलने से इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंच और ब्रांडिंग के जरिये व्यापक पहचान मिलेगी। आयुक्त एमएसएमई दिलीप कुमार के अनुसार जीआइ टैग दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी फाइलिंग की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। क्योंकि इसकी पहचान करना, जीआई पंजीकरण प्रक्रिया के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेजों का संकलन किया जाता है। इसके साक्ष्यों के साथ प्रस्ताव भेजा जाता है।

यह है खासियत

-ग्वालियर सैंड स्टोन एक सुंदर प्राकृतिक पत्थर है। यह क्रीम कलर का होता है, लेकिन मिंट कलर टेक्सचर इसे खास बनाता है। सभी मौसम के प्रतिरजिस्टेंट हैं। यह मुयत:सिलिका से बना होता है।

-कटनी स्टोन लाइम स्टोन से बना होता है जो अनूठे पैटर्न के लिए जाना जाता है। उपयोग इंडस्ट्रीज के साथ घरों में भी किया जाता है। इसका अभी 200 करोड़ से अधिक का निर्यात हो रहा है।

-छतरपुर वुडन फर्नीचर स्थानीय स्तर पर मिलने वाले पेड़ों के काष्ठ से तैयार किया जाता है। इनमें विशिष्ट डिजाइन का उपयोग भी किया जाता है। मांग देश में है।

ये भी पढ़ें

’20 सिगरेट’ के धुएं में आप ले रहे सांस, PCB की एडवाइजरी- ‘ अब मास्क लगाएं’
भोपाल
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 02:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘स्टोन’ और ‘वुडन फर्नीचर’ को मिलेगा GI टैग, जानें खासियत

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

41 साल बाद भी औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है भोपाल गैस त्रासदी, जाने कितनी भयावह थी वो रात

Bhopal Gas Tragedy
भोपाल

गांवों में ‘छिपाने वाली बीमारी’ का ‘बजा अलार्म’, मध्य प्रदेश में बढ़ा AIDS का खतरा

MP News AIDS Shocking Report and figures
भोपाल

‘भोपाल एयरपोर्ट’ से जल्द उड़ेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ! बढ़ गए 8.7% यात्री

(Photo Source- Patrika)
भोपाल

भोपाल गैस त्रासदी के 41 साल, यूका के जख्म अब ग्रंथियों पर, कई गुना बढ़ा थायरॉयड-मोटापा और डायबिटीज

Bhopal Gas Tragedy
भोपाल

विधानसभा का शीतकालीन सत्र : कफ सिरप से मौतों पर प्रदर्शन, बच्चों के पुतले लाए गए, पूतना बनी विधायक

MP Vidhan Sabha Winter Session
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.