‘स्टोन’ और ‘वुडन फर्नीचर’ को मिलेगा GI टैग, जानें खासियत

MP News: मध्यप्रदेश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़ रही है। जल्द ही कटनी स्टोन, ग्वालियर सैंड स्टोन टाइल्स और छतरपुर के वुडन फर्नीचर को भी जीआइ टैग मिलने की संभावना है। एमएसएमई विभाग ने एक जिला, एक उत्पाद की सूची में शामिल इन उत्पादों को जीआइ टैग के प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इससे इन उत्पादों को अपने भौगोलिक क्षेत्र के साथ एक नई पहचान मिलेगी। इसका लाभ इस उद्योग से जुड़े लोगों को भी मिलेगा। अभी तक 21 उत्पादों को जीआइ टैग मिल चुका है।