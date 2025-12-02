ड्राइवर को लग गई झपकी, NH-30 में खड़े ट्रक में जा घुसी कार; दो की मौत

परिजनों ने बताया कि सभी 6 लोग 2 गाड़ी में सवार होकर मैहर में मां शारदा माता के दर्शन करने आए थे। तभी लौटते वक्त आगे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिसमें रामदास डोंगरे और सत्यभामा डोंगरे की की मौत हो गई। वहीं स्नेहा, सारिका बिसेन, नेहा डोंगरे, निखिल समेत 4 माह के विहान को गंभीर चोट आई है।



जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा ने बताया कि सड़क हादसे का शिकार हुए एक ही परिवार के 6 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया था। जांच दौरान 2 मृत मिले वही चारों घायलों का इलाज जारी है हमारे 3 डॉक्टर समेत 7 स्टॉफ इलाज में जुट है हालांकि गंभीर हालत को देखते हुए चारों को जबलपुर रेफर किया गया है।

