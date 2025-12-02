Patrika LogoSwitch to English

कटनी

ड्राइवर को लग गई झपकी, NH-30 में खड़े ट्रक में जा घुसी कार; दो की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी-मैहर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।

कटनी

image

Himanshu Singh

Dec 02, 2025

katni-news

फोटो सोर्स-पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी-मैहर मार्ग पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें दो कार सवारों की मौत हो गई। वहीं, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक, नागपुर के डोंगरे परिवार मैहर में माता रानी के दर्शन कर लौट रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 30 पर झुकेही के पास ड्राइवर को हल्का नींद का झोंका आने पर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतना तेज था कि कार सवार बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वही घायल समेत सभी की स्थानीय लोगों की मदद से लोडर वाहन से कटनी जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है।

परिजनों ने बताया कि सभी 6 लोग 2 गाड़ी में सवार होकर मैहर में मां शारदा माता के दर्शन करने आए थे। तभी लौटते वक्त आगे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिसमें रामदास डोंगरे और सत्यभामा डोंगरे की की मौत हो गई। वहीं स्नेहा, सारिका बिसेन, नेहा डोंगरे, निखिल समेत 4 माह के विहान को गंभीर चोट आई है।

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा ने बताया कि सड़क हादसे का शिकार हुए एक ही परिवार के 6 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया था। जांच दौरान 2 मृत मिले वही चारों घायलों का इलाज जारी है हमारे 3 डॉक्टर समेत 7 स्टॉफ इलाज में जुट है हालांकि गंभीर हालत को देखते हुए चारों को जबलपुर रेफर किया गया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / ड्राइवर को लग गई झपकी, NH-30 में खड़े ट्रक में जा घुसी कार; दो की मौत

