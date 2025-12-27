भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या करने वाले आरोपी अकरम का अवैध मकान जमींदोज, 4 घण्टे में ध्वस्त की गई बिल्डिंग

कटनी. कैमोर थाना क्षेत्र के अमरैयापार में नगर परिषद एवं प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता नीलू रजक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अकरम खान का अवैध मकान जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई नगर परिषद द्वारा प्रशासन, पुलिस एवं राजस्व विभाग की मौजूदगी में की गई। गौरतलब है कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी अकरम खान का मकान जो कि वार्ड क्रमांक 14 अमरैयापार में मां खैरून निशा पति इमाम के नाम से बना है। जिसमें आरोपी अकरम खान पिता इमाम खान (27) व भाई इरफान खान परिवार के साथ रहे रहा था। नगर परिषद की जांच में यह अवैध निर्माण पाया गया, जिसे गिरा दिया गया है।

जानकारी के अनुसार आरोपी अकरम खान द्वारा नवाब से जमीन लेकर मकान अवैध तरीके से बना लिया गया था, जबकि इसके पहले यह किसी आदिवासी के नाम से जमीन थी। खैरून निशा का अवैध निर्माण पाए जाने पर 29 अक्टूबर को नोटिस दिया गया था। 14 नवंबर तक अवैध निर्माण हटाए जाने कहा गया, 1 दिसंबर को नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण तोडऩे का नोटिस जारी किया गया था। इसपर आरोपी के भाई मो इमरान खान द्वारा नोटिस पर हाइकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जहां से सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद नगर परिषद ने अवैध 26 दिसंबर को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया।