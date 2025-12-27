27 दिसंबर 2025,

शनिवार

कटनी

भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या करने वाले आरोपी अकरम का अवैध मकान जमींदोज, 4 घण्टे में ध्वस्त की गई बिल्डिंग

कैमोर के अमरैयापार में नगर परिषद व प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुल्डोजर, मां के नाम से बना था मकान तीन थानों सहित लाइन का तैनात रहा बल, जिला से लेकर स्थानीय अधिकारी रहे मुस्तैद, चांर घंटे में ढहाया गया अवैध अतिक्रमण

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 27, 2025

Avidh nirman

Avaidh nirman

कटनी. कैमोर थाना क्षेत्र के अमरैयापार में नगर परिषद एवं प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता नीलू रजक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अकरम खान का अवैध मकान जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई नगर परिषद द्वारा प्रशासन, पुलिस एवं राजस्व विभाग की मौजूदगी में की गई। गौरतलब है कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी अकरम खान का मकान जो कि वार्ड क्रमांक 14 अमरैयापार में मां खैरून निशा पति इमाम के नाम से बना है। जिसमें आरोपी अकरम खान पिता इमाम खान (27) व भाई इरफान खान परिवार के साथ रहे रहा था। नगर परिषद की जांच में यह अवैध निर्माण पाया गया, जिसे गिरा दिया गया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी अकरम खान द्वारा नवाब से जमीन लेकर मकान अवैध तरीके से बना लिया गया था, जबकि इसके पहले यह किसी आदिवासी के नाम से जमीन थी। खैरून निशा का अवैध निर्माण पाए जाने पर 29 अक्टूबर को नोटिस दिया गया था। 14 नवंबर तक अवैध निर्माण हटाए जाने कहा गया, 1 दिसंबर को नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण तोडऩे का नोटिस जारी किया गया था। इसपर आरोपी के भाई मो इमरान खान द्वारा नोटिस पर हाइकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जहां से सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद नगर परिषद ने अवैध 26 दिसंबर को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

चार घंटे में ध्वस्त हुआ अवैध निर्माण

तय कार्रवाई के अनुसार शुक्रवार सुबह नगर परिषद की टीम तीन जेसीबी के साथ आरोपी अकरम खान के मकान तक पहुंची और अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू की। चार घंटे में अवैध मकान को टीम ने ध्वस्त यिा। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय नागरिकों में यह चर्चा का विषय रहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध इस तरह की सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अधिकारी रहे मुस्तैद

कार्रवाई में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था न भंग हो और सुरक्षित तरीके से अपराधी का अवैध तरीके से बना मकान जमींदोज हो, इसके लिए बड़ी संख्या में अधिकारी मुस्तैद रहे। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया, सीएमओ मनीष परते, एसडीएम विवेक गुप्ता, तहसीलदार मनीष शुक्ला, थाना प्रभारी कैमोर आशीष शर्मा, महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर, विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी रीतेश शर्मा सहित थाने का स्टॉफ मौजूद रहा।

कई थानों सहित पुलिस लाइन का लगा था बल

अपराधी का घर गिराने से पहले नगर परिषद द्वारा एसपी अभिनय विश्वकर्मा से सुरक्षा बल की मांग की गई थी। बड़ी कार्रवाई के कारण पुलिस-प्रशासन भी सतर्क रहा। सुरक्षा को लेकर कैमोर, विजयराघवगढ़, बरही के अनुसार 70 का बल पुलिस लाइन का तैनात रहा। इसमें कई जवान सशस्त्र तैनात रहे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को तत्काल नियंत्रित किया जा सके।

दहल गया था नगर व क्षेत्र

28 अक्टूबर को बेटी को स्कूल लेने जा रहे भाजपा नेता व श्रमिक ठेकेदार नीलू रजक की की दिनदहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अकरम खान व प्रिंस जोसेफ ने अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अकरम खान एवं प्रिंस नामक आरोपी को बहोरीबंद थाना क्षेत्र से शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। इस वारदात में अकरम खान, प्रिंस जोसेफ, के अलावा आरिफ खान, सलीम खान, जैद अजहरी, हर्ष सिंह, अमन खान, लकी अंसारी, छोटू सिंह की संलिप्तता पाई गई है। वारदात के बाद अमन खान, लकी अंसारी, छोटू सिंह अभी भी फरार हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या करने वाले आरोपी अकरम का अवैध मकान जमींदोज, 4 घण्टे में ध्वस्त की गई बिल्डिंग

