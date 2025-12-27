सस्ते सोने का लालच देकर 8 लाख की डकैती करने वाला पारधी गिरोह गिरफ्तार, लालच पड़ जाती भारी

24 दिसंबर को पारधी महिला के बुलावे पर महिला भाई सहित कुल पांच लोग 8 लाख रुपए नकद लेकर कार से पहुंचे। महिला द्वारा भेजे गए लोकेशन अनुसार सभी खरखरी स्कूल के पास पहुंचे, जहां पहले से 1 महिला और 3 पुरुष मौजूद थे। पैसे दिखाते ही वहां और आरोपी आ गए, सभी ने पीडिय़ों को घेर लिया और चाकू निकालकर गालियां देने लगे। एक आरोपी ने विकास बंजारा के गले पर चाकू अड़ाकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। आरोपियों ने मोबाइल फोन भी छीन लिए और जान से मारने की धमकी देते हुए दो मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने तत्काल विशेष टीमें गठित कीं। कोतवाली, माधवनगर, रंगनाथनगर, रीठी थाना एवं बस स्टैंड चौकी की संयुक्त टीमों ने नाकाबंदी कर सघन तलाश शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध पारधी गिरोह कैलवारा बायपास के पास दो मोटरसाइकिलों पर देखा गया है। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 पुरुष एवं 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने खरखरी के पास चाकू की नोक पर डकैती की घटना स्वीकार कर ली। इस कार्रवाई में टीआई राखी पाण्डेय, उप निरीक्षक सिद्धार्थ राय सहित कोतवाली स्टॉफ, माधवनगर, रंगनाथनगर, बस स्टैंड चौकी टीम की भूमिका रही। हैरानी की बात तो यह है कि लालच में लोग फंस रहे हैं और न सिर्फ अपनी पंूजी बल्कि जान को भी आफत में डाल रहे हैं।