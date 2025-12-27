27 दिसंबर 2025,

शनिवार

कटनी

सस्ते सोने का लालच देकर 8 लाख की डकैती करने वाला पारधी गिरोह गिरफ्तार, लालच पड़ जाती भारी

कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार, पूरी रकम बरामद, खरखरी गांव के पार दिया था वारदात को अंजाम, एसपी ने किया खुलासा

Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 27, 2025

Crime

Crime

कटनी. कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डकैती की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए पारधी गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते सोने का झांसा देकर ग्राहकों को सूनसान इलाके में बुलाया और चाकू की नोक पर साढ़े आठ लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया। इसका शुक्रवार को एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने खुलासा किया है। इस दौरान सीएसपी नेहा पच्चीसिया भी मौजूद रहीं।
एसपी ने बताया कि 25 दिसंबर को बबीता डेहरिया पति नारायण डेहरिया (37) निवासी हडई थाना हर्रई जिला छिंदवाड़ा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि रक्षाबंधन के समय कटनी रेलवे स्टेशन के पास उसकी मुलाकात एक पारधी महिला से हुई थी, जिसने सस्ते दाम में सोना देने की बात कही। इसके बाद फोन पर लगातार संपर्क बना रहा। करीब 20 दिन पहले महिला अपने भाई विशन लाल उईके के साथ मुड़वारा स्टेशन के पास उक्त महिला से मिली, जहां महिला के साथ दो पुरुष भी मौजूद थे। आरोपियों ने सोने की गिन्नी दिखाई, जो असली सोने जैसी प्रतीत हो रही थी। महिला ने बताया कि उनके पास 7 से 8 किलो सोना है और जल्दी पैसे की व्यवस्था करने का दबाव बनाया।

डकैती को दिया अंजाम

24 दिसंबर को पारधी महिला के बुलावे पर महिला भाई सहित कुल पांच लोग 8 लाख रुपए नकद लेकर कार से पहुंचे। महिला द्वारा भेजे गए लोकेशन अनुसार सभी खरखरी स्कूल के पास पहुंचे, जहां पहले से 1 महिला और 3 पुरुष मौजूद थे। पैसे दिखाते ही वहां और आरोपी आ गए, सभी ने पीडिय़ों को घेर लिया और चाकू निकालकर गालियां देने लगे। एक आरोपी ने विकास बंजारा के गले पर चाकू अड़ाकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। आरोपियों ने मोबाइल फोन भी छीन लिए और जान से मारने की धमकी देते हुए दो मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने तत्काल विशेष टीमें गठित कीं। कोतवाली, माधवनगर, रंगनाथनगर, रीठी थाना एवं बस स्टैंड चौकी की संयुक्त टीमों ने नाकाबंदी कर सघन तलाश शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध पारधी गिरोह कैलवारा बायपास के पास दो मोटरसाइकिलों पर देखा गया है। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 पुरुष एवं 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने खरखरी के पास चाकू की नोक पर डकैती की घटना स्वीकार कर ली। इस कार्रवाई में टीआई राखी पाण्डेय, उप निरीक्षक सिद्धार्थ राय सहित कोतवाली स्टॉफ, माधवनगर, रंगनाथनगर, बस स्टैंड चौकी टीम की भूमिका रही। हैरानी की बात तो यह है कि लालच में लोग फंस रहे हैं और न सिर्फ अपनी पंूजी बल्कि जान को भी आफत में डाल रहे हैं।

गिरफ्तार आरोपी व बरामदगी

  1. बुश लाल पारधी (32), निवासी बिरुहली थाना रीठी के पास से 1.50 लाख नकद, 1 चाकू, एक मोबाइल।
  2. बाबू सिंह पारधी (23) निवासी बिरुहली के पास से 1.50 लाख नकद, एक चाकू घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल।
  3. ग्यारह बाबू पारधी (23) निवासी बिरुहली के पास से 1.50 लाख नकद, एक चाकू, मोटरसाइकिल जब्त।
  4. सरीना उर्फ सहरीना (25) निवासी बिरुहली के पास से एक लाख रुपए नकद, सोने जैसी धातु की गिन्नियां लगभग 250 ग्राम, एक मोबाइल जब्त।
  5. बली उर्फ बल्ली (37) निवासी ग्राम देवरी जिला मंडला के पास से 1.50 लाख रुपए नकद, एक चाकू व एक मोबाइल जब्त।
  6. लॉगचाई उर्फ लोगा बाई (32) निवासी बरुहली थाना रीठी के पास से एक लाख रुपए नकद, एक मोबाइल जब्त।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

