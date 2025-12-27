27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना, पीपीपी मॉडल का विरोध

सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना, पीपीपी मॉडल का विरोध मुख्यमंत्री से पुनर्विचार की अपील, प्रदर्शनकारियों ने कहा कहा—पीपीपी नहीं, पूर्णत: शासकीय मेडिकल कॉलेज चाहिए

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 27, 2025

Medical collage

Medical college

कटनी. जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा के बाद जहां आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं अब इसे पीपीपी मॉडल पर संचालित किए जाने से लोगों को निराश कर दिया है। इसी को लेकर शनिवार को शहरवासियों ने कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा से जिले की वर्षों पुरानी मांग पूरी होती नजर आ रही थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर खोला जाएगा। इससे जिले की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। धरना दे रहे लोगों ने पीपीपी मॉडल को निजीकरण का ही एक रूप बताते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में जहां-जहां इस मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुले हैं, वहां आम नागरिकों को इलाज और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महंगी फीस और सीमित सुविधाओं के कारण गरीब व मध्यम वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सत्ताधारी दल के कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी पीपीपी मॉडल को उचित नहीं मानते, लेकिन दलीय अनुशासन के चलते खुलकर अपनी बात सामने नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में कटनी की जनता मुख्यमंत्री से सीधे यह अपील कर रही है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यहां पूर्णत: शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। धरने के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में उम्मीद जताई गई कि मुख्यमंत्री जनभावनाओं को गंभीरता से लेते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और कटनी को एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे, जिससे जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सस्ती व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

ऐसा होगा पीपीपी मोड पर कालेज

राज्य सरकार निजी निवेशकों को अपना जिला अस्पताल उपलब्ध कराएगी। संचालन प्राइवेट इनवेस्टर्स करेंगे। मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल सरकारी होगा, बाकी सुविधाएं पीपीपी मोड पर दी जाएंगी। फीस मध्यप्रदेश फीस विनियामक कमेटी तय करेगी। पीपीपी मॉडल पर आधारित इस अस्पताल में आयुष्मान भार कार्डधारक मरीजों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी निशुल्क उपचार मिल सकेगा वहीं गैर आयुष्मान मरीजों को निजी अस्पतालों के जैसे शुल्क पर उपचार सुविधा मिलेगी। अस्पताल में 75 प्रतिशत बेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होंगे, 25 प्रतिशत बेड का उपयोग निजी एजेंसी करेगी।

27 को होना था भूमिपूजन, टला

जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर 27 दिसंबर को भूमिपूजन किया जाना था। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल होने वाले थे लेकिन अचानक ही यह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया।  प्रशासन द्वारा आगामी दिनों में भूमिपूजन कब होगा, इसकी घोषणा नहीं की गई है।

जिले में यह है स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल

जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। सबसे बड़े जिला अस्पताल में पिछले कई साल से विशेषज्ञ और स्टाफ से जूझ रहा है। कई बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ पर्याप्त न होने से मरीजों को निजी अस्पताल या मेडिकल कालेज जबलपुर जाकर इलाज कराना होता है। दूसरी ओर जिला अस्पताल में कटनी के साथ मैहर, उमरिया, पन्ना, शहडोल जिलों के मरीजों का बोझ है और प्रतिदिन सैकड़ों मरीज यहां पर अपनी जांच व इलाज कराने पहुंचते हैं। अस्पताल में स्वीकृत पदों में से सिर्फ 50 प्रतिशत विशेषज्ञ व चिकित्सक ही पदस्थ हैं। मेडिकल कालेज के संचालन में विशेषज्ञ व चिकित्सक न होने को लेकर अनुबंधित संस्था द्वारा उसकी पूर्ति की बात कही जा रही है लेकिन इसको को स्थिति स्पष्ट नही हैं।

ये भी पढ़ें

आपका सारथी कौन: ऑटो चालकों की होगी अपनी पहचान, क्यूआर कोड ने यात्री देंगे फीडबैक, होगा सुरक्षित सफर
कटनी
Katni traffic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 10:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना, पीपीपी मॉडल का विरोध

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या करने वाले आरोपी अकरम का अवैध मकान जमींदोज, 4 घण्टे में ध्वस्त की गई बिल्डिंग

Avidh nirman
कटनी

सस्ते सोने का लालच देकर 8 लाख की डकैती करने वाला पारधी गिरोह गिरफ्तार, लालच पड़ जाती भारी

Crime
कटनी

कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के विरोध में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, जमानत रद्द करने की मांग

कटनी

भाजपा नेता हत्याकांड: आरोपी अकरम खान का अवैध मकान जमींदोज, गरजा बुलडोजर

katni bjp leader murder case accused akram khan house bulldozer action mp news
कटनी

जिले के 17 थानों में दर्ज हुई 9325 एफआइआर, सालभर में 983 प्रकरणों का निराकरण नहीं करा पाए थानेदार

Katni crime
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.