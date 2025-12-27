सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना, पीपीपी मॉडल का विरोध

कटनी. जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा के बाद जहां आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं अब इसे पीपीपी मॉडल पर संचालित किए जाने से लोगों को निराश कर दिया है। इसी को लेकर शनिवार को शहरवासियों ने कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा से जिले की वर्षों पुरानी मांग पूरी होती नजर आ रही थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर खोला जाएगा। इससे जिले की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। धरना दे रहे लोगों ने पीपीपी मॉडल को निजीकरण का ही एक रूप बताते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में जहां-जहां इस मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुले हैं, वहां आम नागरिकों को इलाज और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महंगी फीस और सीमित सुविधाओं के कारण गरीब व मध्यम वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सत्ताधारी दल के कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी पीपीपी मॉडल को उचित नहीं मानते, लेकिन दलीय अनुशासन के चलते खुलकर अपनी बात सामने नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में कटनी की जनता मुख्यमंत्री से सीधे यह अपील कर रही है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यहां पूर्णत: शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। धरने के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में उम्मीद जताई गई कि मुख्यमंत्री जनभावनाओं को गंभीरता से लेते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और कटनी को एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे, जिससे जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सस्ती व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।