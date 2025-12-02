Patrika LogoSwitch to English

कटनी

मैरिज गार्डर्नों में रौंदे जा रहे नियम: सडक़ों पर हो रही पार्किंग, कई घंटे झूम रहीं बारातें, देररात तक बज रहे कानफोड़ू डीजे

हर दिन जाम से परेशान आवाम, जिम्मेदार विभागों द्वारा नियमों का पालन न कराए जाने से त्रस्त शहरवासी, कई मैरिज गार्डन अवैध, सुरक्षा नियमों का नहीं हो रहा पालन, जाम लगना हो गया है सबड़े बड़ी समस्या

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 02, 2025

Marriage Garden Booking

कटनी. शहर के वैध और अवैध मैरिज गार्डनों में हर दिन शहनाइयों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन यह शहनाइयां शहरवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी हैं, क्योंकि इनमें पालन होने वाले नियम रौंदे जा रहे हैं। होटल, गार्डन संचालक सहित आयोजनकर्ताओं को भी जनता की पड़ा से कोई सरोकार नहीं है। इन गार्डनों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण मुख्य सडक़ों पर वाहनों का पार्क किया जाना और बारातों कई घंटे ते सडक़ों पर झूमने के कारण यातायात का बुरा हाल होता है। यह समस्या शहर के कई प्रमुख स्थानों पर हर रोज देखने को मिलती है।

बारातों के कारण कई स्थानों पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, खासकर बस स्टैंड, पन्ना तिराहा, बस स्टैंड राधिका होटल, कटनी नदी के पास बने गार्डन, कृषि उपज मंडी रोड में राज पैलेस, जलसा, शहनाई गार्डन सहित अन्य मैरिज गार्डन, दुर्गा चौक गार्डन, राघव रेजेंसी के सामने, दुगाड़ी नाला और कलेक्ट्रेट के आसपास के क्षेत्रों में अरिंदम, अर्जुन पैलेस, दिव्यांचल होटल, टीजीएस के सामने सहित इन स्थानों पर बारात के दौरान सडक़ें पूरी तरह से जाम हो जाती हैं और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। इससे न केवल आम लोगों को परेशानी होती है, बल्कि आवश्यक सेवाओं के लिए भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

पार्किंग की कमी और अव्यवस्था

बारातघरों और मैरिज गार्डनों के पास पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसके कारण बारातों में शामिल होने वाले लोग अपनी गाडयि़ों को सडक़ों पर खड़ा कर देते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। यह समस्या दुर्गा चौक, बस स्टैंड और कलेक्ट्रेट जैसे प्रमुख स्थानों पर अधिक गंभीर रूप से देखी जाती है।

विश्व एड्स दिवस आज: कटनी में बढ़ रहा एचआईवी-एड्स का खतरा, छह वर्षों में 335 मरीज मिले, 14 ने गंवाई जान

संचालकों की मनमानी

मैरिज गार्डन और होटल संचालक लाखों रुपये किराए के रूप में लेते हैं, लेकिन पार्किंग की सुविधाएं और अन्य सुविधाएं देने में नाकाम रहते हैं। इस मनमानी के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम, राजस्व अधिकारी और जिला प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे यह समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

मैरिज गार्डनों में कानफोड़ू डीजे से बढ़ रही परेशानी

शहर के वैधे और अवैध मैरिज गार्डनों की बढ़ती संख्या न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या को जन्म दे रही है, बल्कि कानफोड़ू डीजे साउंड सिस्टम भी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। शादी समारोहों में तेज आवाज में बजने वाले डीजे से रातभर शोरगुल मचता रहता है, जिससे आम नागरिकों, खासकर बुजुर्गों, बीमार लोगों और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन कटनी में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। शादी समारोहों में रात 12 बजे से भी अधिक देर तक तेज आवाज में डीजे बजता रहता है। प्रशासन की लापरवाही के चलते मैरिज गार्डन संचालक और डीजे ऑपरेटर बेखौफ होकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि शहर के अवैध मैरिज गार्डन दिव्यांचल मैरिज गार्ड, मधुर मिलन मैरिज गार्डन, राज पैलेस, खरे मैरिज गार्डन, सत्कार मैरिज गार्डन, पंजाबी मंडल धर्माशाला, संत बाबा आत्माराम धर्मशाला, सिंधु सदन धर्मशाला, बाबा नारायण शाह मैरिज गार्डन में नगर निगम द्वारा अभियोजन की कार्रवाई कराई गई है।

VIDEO: पीरबाबा बाइपास में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कब्जे व ट्रक हटाकर खाली करवाई हाइवे की सडक़

इन इंतजामों से भी तौबा

शहर में कई ऐसे होटल व धर्मशाला सहित मैरिज गार्डन है जहां पर सुरक्षा नियम तक पर हैं। यहां पर अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं होती। अलग-अलग प्रवेश व निकासी द्वार की सुविधा नहीं है, खुला एरिया नहीं है, इमरजेंसी गेट नही है, पर्याप्त मात्रा में प्रसाधन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे आदि नहीं हैं। हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी अंकित नहीं है।

रास नही आ रही समाधान योजना: 132812 में से महज 7661 ने लिया लाभ, 100 करोड़ में 1.14 करोड़ किए जमा

हर हाल में कराएं नियमों का पालन

नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया ने शहर के सभी थाना प्रभारियों की मौजूदगी में शहर के मैरिज गार्डन व होटल संचालकों की बैठक कार्यालय में ली। इस दौरान सभी को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस ने दो टूक कहा है कि बारात अब गार्डन से महज 100 मीटर दूरी से उठवाएं, ताकि जाम न लगे। पार्किंग के लिए आप स्वयं इंतजाम करें। सुरक्षा कर्मी तैनात करें। गार्डन में सीसीटीवी कैमरा सहित सभी नियमों का पालन करें। देररात तक डीजे नहीं बजने चाहिएं। सभी थाना प्रभारियों को नियमों का पालन कराने कहा गया। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

अवैध मैरिज गार्डन पर करें कार्रवाई: आयुक्त

निगमायुक्त तपस्या परिहार ने समीक्षा बैठक के दौरान नगर में संचालित वैध एवं अवैध मैरिज गार्डन की जानकारी चाहे जाने पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री द्वारा बताया गया कि कुल 23 मैरिज गार्डन नगर में संचालित है जिसमें 14 द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। 9 मैरिज गार्डन के संचालकों द्वारा बिना अनुमति मैरिज गार्डन का संचालन किया जा रहा है। जिसपर निगमायुक्त द्वारा अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।

Published on:

02 Dec 2025 06:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / मैरिज गार्डर्नों में रौंदे जा रहे नियम: सडक़ों पर हो रही पार्किंग, कई घंटे झूम रहीं बारातें, देररात तक बज रहे कानफोड़ू डीजे

