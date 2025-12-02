मैरिज गार्डर्नों में रौंदे जा रहे नियम: सडक़ों पर हो रही पार्किंग, कई घंटे झूम रहीं बारातें, देररात तक बज रहे कानफोड़ू डीजे

शहर के वैधे और अवैध मैरिज गार्डनों की बढ़ती संख्या न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या को जन्म दे रही है, बल्कि कानफोड़ू डीजे साउंड सिस्टम भी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। शादी समारोहों में तेज आवाज में बजने वाले डीजे से रातभर शोरगुल मचता रहता है, जिससे आम नागरिकों, खासकर बुजुर्गों, बीमार लोगों और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन कटनी में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। शादी समारोहों में रात 12 बजे से भी अधिक देर तक तेज आवाज में डीजे बजता रहता है। प्रशासन की लापरवाही के चलते मैरिज गार्डन संचालक और डीजे ऑपरेटर बेखौफ होकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि शहर के अवैध मैरिज गार्डन दिव्यांचल मैरिज गार्ड, मधुर मिलन मैरिज गार्डन, राज पैलेस, खरे मैरिज गार्डन, सत्कार मैरिज गार्डन, पंजाबी मंडल धर्माशाला, संत बाबा आत्माराम धर्मशाला, सिंधु सदन धर्मशाला, बाबा नारायण शाह मैरिज गार्डन में नगर निगम द्वारा अभियोजन की कार्रवाई कराई गई है।