शारदेय नवरात्र विशेष: बांस के जंगल से प्रकट हुईं मां जालपा, दर्शनों के लिए उमेडग़ा सैलाब

कटनी. शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर के प्रमुख शक्तिपीठ मां जालपा मंदिर में भोर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। भक्तों का मानना है कि मां जालपा न केवल शहर को हर संकट से बचाती हैं बल्कि उनकी हर मनोकामना भी पूरी करती हैं। मां जालपा मंदिर लगभग 260 वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर में नवरात्रि के समय विशेष सजावट और भव्य वातावरण देखने योग्य होता है। मंदिर के पुजारी लालजी पंडा के अनुसार, यह स्थान पहले घने बांस के जंगल से घिरा हुआ था। उनके पूर्वजों को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए, जिसके बाद यह स्थान पहचाना गया और मां जालपा प्रकट हुईं।