कटनी

कैलवारा कलां में तेंदुआ के मिले पगमार्क, शहर से सटे कई गांवों में दहशत, इधर खम्हरिया में निकला भालू

बहोरीबंद में तार में फंसा मिला भालू, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, शुरू कराया इलाज

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 06, 2026

Bhalu

Bhalu

कटनी. शहर से सटे एक गांव में तेंदुआ के पगमार्क मिलने से हडक़ंप मच गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है व बच्चे भय के साये में जी रहे हैं। हालांकि सूचना पर वन विभाग की टीम ने मुनादी की कार्रवाई शुरू की दी है। जानकारी के अनुसार मैहर रोड पर स्थित कैलवारा कला गांव के पास तेंदुआ के पगमार्क देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने भी तेंदुआ को देखा है। इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद टीम सक्रिय हो गई है। कैलवारा में वन विभाग की टीम पहुंचकर मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने कहा है। रात में व दिन में भी अकेले जंगल व खेत की ओर न जाने कहा है। पगमार्क के अनुसार तेंदुओं के मूमेंट को विभाग देख रहा है। तेंदुआ के पगमार्क मिलने से शहर से लगे हुए चाका, लमतरा सहित कुछ ही दूरी पर स्थित गांव घंघरीकला, खम्हरिया, मदनपुरा, पटवारा, पूंछी, करहिया, पठरा गांव में दशहत का माहौल है। किसान जहां खेत जाने से डर रहे हैं तो वहीं बच्चों में भी भय का माहौल बना हुआ है।

खेत में लगी तार में फंसा भालू

बहोरीबंद क्षेत्र अंतर्गत बाकल के पास एक गांव में जंगल से भालू गांव तक पहुंच गया। इस दौरान एक खेत में सुरक्षा के लिए लगी कांटे वाली तार में जाकर फंस गया। जब ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया। जानकारी के अनुसार बहोरीबंद क्षेत्र अंतर्गत बाकल के पास खम्हरिया गांव में खेत में फसलों की सुरक्षा के लिए लगाई गई फेंसिंग में भालू फंस गया था। ग्रामीणों ने देखा तो डर गए। इसके बाद सूचना पर वन विभाग के बहोरीबंद रेंजर रेंजद देवेश गौतम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। जबलपुर से पहुंचे चिकित्क डॉ. अमोल रोकड़े व उनकी टीम के साथ मिलकर ट्रैंक्यूलाइज कराते हुए चोट का इलाज कराया गया। इसके बाद टीम ने भालू को मुकुंदपुर जू भेजा गया, जहां पर अब वह स्वस्थ व सुरक्षित है। भालू की उम्र लगभग 8 से 10 माह का बताया जा रहा था। हालांकि वयस्क होने में थोड़ा छोटा है। बताया जा रहा है कि भालू शहद की तलाश में था, इसी दौरान वह तार में फंस गया।

