कैलवारा कलां में तेंदुआ के मिले पगमार्क, शहर से सटे कई गांवों में दहशत, इधर खम्हरिया में निकला भालू

कटनी. शहर से सटे एक गांव में तेंदुआ के पगमार्क मिलने से हडक़ंप मच गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है व बच्चे भय के साये में जी रहे हैं। हालांकि सूचना पर वन विभाग की टीम ने मुनादी की कार्रवाई शुरू की दी है। जानकारी के अनुसार मैहर रोड पर स्थित कैलवारा कला गांव के पास तेंदुआ के पगमार्क देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने भी तेंदुआ को देखा है। इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद टीम सक्रिय हो गई है। कैलवारा में वन विभाग की टीम पहुंचकर मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने कहा है। रात में व दिन में भी अकेले जंगल व खेत की ओर न जाने कहा है। पगमार्क के अनुसार तेंदुओं के मूमेंट को विभाग देख रहा है। तेंदुआ के पगमार्क मिलने से शहर से लगे हुए चाका, लमतरा सहित कुछ ही दूरी पर स्थित गांव घंघरीकला, खम्हरिया, मदनपुरा, पटवारा, पूंछी, करहिया, पठरा गांव में दशहत का माहौल है। किसान जहां खेत जाने से डर रहे हैं तो वहीं बच्चों में भी भय का माहौल बना हुआ है।