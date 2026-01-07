ग्राम राखी में सड़क किनारे तेंदुआ दिखने से फैली दहशत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

कटनी/बहोरीबंद. वन परिक्षेत्र बहोरीबंद अंतर्गत कुआं वृत्त के ग्राम राखी में मंगलवार देर शाम सडक़ किनारे बैठे तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। सडक़ से गुजर रहे लोगों ने जब झाडिय़ों के पास तेंदुआ को बैठे देखा तो उनके होश उड़ गए। इसी दौरान सडक़ मार्ग से गुजर रहे कार चालकों ने तेंदुआ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कुआं वृत्त क्षेत्र में तेंदुआ होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। बीते माह आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने तेंदुआ दिखाई देने की बात कही थी। इसके बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और क्षेत्र में तेंदुआ के पदचिन्ह मिलने पर लगातार अलर्ट मोड पर रहकर भ्रमण करती रही।

मंगलवार शाम ग्राम राखी के रमैया स्थान के पास सडक़ किनारे तेंदुआ देखे जाने की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सावधानी बरतने की समझाइश दी। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने, रात के समय अकेले बाहर न निकलने तथा जंगल एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में अनावश्यक आवागमन से बचने कहा है। फिलहाल, सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग की टीम कुआं वृत्त क्षेत्र में मुस्तैद है और लगातार निगरानी रखी जा रही है।