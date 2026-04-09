9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

अवैध कॉलोनियों के खसरों की नगर निगम ने जारी की सूची, लोगों को किया आगाह

अवैध कॉलोनियों पर निगम की सख्ती, प्लॉट खरीदने से पहले वैधता जांचने कही बात, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Apr 09, 2026

List of Khasras of illegal colonies released

List of Khasras of illegal colonies released

कटनी. शहर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। निगम ने चिन्हित अवैध कॉलोनियों के खसरा नंबर सार्वजनिक करते हुए नागरिकों से कहा है कि किसी भी भूमि या प्लॉट का क्रय-विक्रय करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य कर लें। बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में कानूनी व आर्थिक नुकसान की बात कही है।
कॉलोनी सेल प्रभारी अंशुमान सिंह ने बताया कि कई कॉलोनाइजर बिना स्वीकृति के प्लॉटिंग कर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे मामलों में नियम 22(2) एवं 22(3) के तहत कार्रवाई की जा रही है।

इन खसरा नंबरों में पाई गई अवैध कॉलोनियां

जगमोहन दास वार्ड के खसरा नंबर 462/7ए, 463/19ए, 464/5 (0.633 हे.), 460/4/2, 460/5/4, 460/6ख, 460/7, 461, 356 शामिल हैं। ग्राम अमकुही (प.ह.नं. झिंझरी) में 194/1, 201/3, 194/2, 201/1/1/1/1, 195, 201/1, 204, 205 तथा ग्राम बड़वारा में 1448/6क, 1448/6, 1449/3, 1448/5, 1449/2, 1449/9, 1448/4क, 1449/1, 1448/80क, 1447/3, 1448/7, 1449/4 (कुल 1.66 हे.) शामिल हैं। बाल गंगाधर तिलक वार्ड में 32/1, 33/1 (0.539 हे.), 12/6, 13 (1.477 हे.), 69/1/2/1/1, 93/1, 51/1, 51/2, 51/3 तथा राम मनोहर लोहिया वार्ड में 344/13 (0.150 हे.), 635/1, 636/1, 637, 638 शामिल हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में 1369/1, 1370/1, 1370/2 (0.080 हे.), 1497/1/1 (0.985 हे.) दर्ज हैं। सावरकर वार्ड में 597/1 (1.038 हे.) तथा 607/8क, 607/5, 603, 605, 606/1, 602/2 (1.50 हे.) शामिल हैं। इसके अलावा रफी अहमद किदवई वार्ड 554/5, राजीव गांधी वार्ड 1417/1ग, 1418/1ग (0.45 हे.), रामकृष्ण परमहंस वार्ड (छपरवाह, मंगल नगर) में 215/1/2, 214/1/2/2, 215/5/1, 193/3/1/2, 193/3/4/1, 193/3/4/2, 193/4, 193/3/1/1/1/1, 1509/1, 1511/9, 1510/1 शामिल हैं।

ये भी है अवैध कॉलोनी

चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 243/3, 244/3, 228/3, 245/3, 264/3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 482/5, 483/5, 485/5, 486/5, 500/7, 486/2, 483/6, 745/6, 486/6, 500/8, 546/14, 547/9, 551/3, विश्राम बाबा वार्ड 1401/2/2, 1401/2/1, महाराणा प्रताप वार्ड 248/5, 216/2 शामिल हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड (पडऱवारा) में 571, 572/2, 584, आचार्य विनोबा भावे वार्ड में 932, 923, 924, 925, 926, 927, 450, 451, 452, 479, 484, 723, शुभ सिटी के पीछे 204/11, 204/3 तथा बाबू जगजीवन राम वार्ड 586/12/1 और रामनिवास सिंह वार्ड (मंगल नगर) में 189/2, 190/1क, 191, 192 शामिल हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नागरिकों को जागरूक रहकर ही निवेश करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

योजना-17 जमीन सौदे में कैमोर नपा अध्यक्ष को नोटिस, कलेक्टर ने गठित की जांच टीम
कटनी
notice period

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 09:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / अवैध कॉलोनियों के खसरों की नगर निगम ने जारी की सूची, लोगों को किया आगाह

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर के बदहाल हाल: हर साल बढ़ रहा बजट, हो रहे विकास के दावे, फिर भी की प्रोजेक्ट अधूरे

Katni Asias Largest Rail Bridge
कटनी

सैटेलाइट से मिसमैच हुआ डाटा, 28 हजार से अधिक किसानों का फिर से कराया जा रहा सत्यापन

PM Kisan Samman Nidhi Big Fraud Rajasthan 2.5 lakh suspected cases verification start
कटनी

खनिज माफियाओं पर शिकंजा, रेत खदान के अवैध रास्ते ध्वस्त, वाहन किए जब्त, कई हाइवा किये जब्त

Action against illegal mining of sand and minerals
कटनी

ऑनलाइन फ्रॉड: 4.26 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, दुबई से जुड़े तार

Online fraud accused arrested from Mumbai
कटनी

फ्रांस से पहुंचे विदेशी मेहमान, साड़ी पहनकर भरी मांग, हाथों में रचाई मेहंदी, जानी भारतीय जीवन शैली

French guest learns about Indian lifestyle
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.