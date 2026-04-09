अवैध कॉलोनियों के खसरों की नगर निगम ने जारी की सूची, लोगों को किया आगाह

जगमोहन दास वार्ड के खसरा नंबर 462/7ए, 463/19ए, 464/5 (0.633 हे.), 460/4/2, 460/5/4, 460/6ख, 460/7, 461, 356 शामिल हैं। ग्राम अमकुही (प.ह.नं. झिंझरी) में 194/1, 201/3, 194/2, 201/1/1/1/1, 195, 201/1, 204, 205 तथा ग्राम बड़वारा में 1448/6क, 1448/6, 1449/3, 1448/5, 1449/2, 1449/9, 1448/4क, 1449/1, 1448/80क, 1447/3, 1448/7, 1449/4 (कुल 1.66 हे.) शामिल हैं। बाल गंगाधर तिलक वार्ड में 32/1, 33/1 (0.539 हे.), 12/6, 13 (1.477 हे.), 69/1/2/1/1, 93/1, 51/1, 51/2, 51/3 तथा राम मनोहर लोहिया वार्ड में 344/13 (0.150 हे.), 635/1, 636/1, 637, 638 शामिल हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में 1369/1, 1370/1, 1370/2 (0.080 हे.), 1497/1/1 (0.985 हे.) दर्ज हैं। सावरकर वार्ड में 597/1 (1.038 हे.) तथा 607/8क, 607/5, 603, 605, 606/1, 602/2 (1.50 हे.) शामिल हैं। इसके अलावा रफी अहमद किदवई वार्ड 554/5, राजीव गांधी वार्ड 1417/1ग, 1418/1ग (0.45 हे.), रामकृष्ण परमहंस वार्ड (छपरवाह, मंगल नगर) में 215/1/2, 214/1/2/2, 215/5/1, 193/3/1/2, 193/3/4/1, 193/3/4/2, 193/4, 193/3/1/1/1/1, 1509/1, 1511/9, 1510/1 शामिल हैं।