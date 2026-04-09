शहर के बदहाल हाल: हर साल बढ़ रहा बजट, हो रहे विकास के दावे, फिर भी की प्रोजेक्ट अधूरे

बालमीक पांडेय @ कटनी. कटनी शहर में नगर पालिक निगम का गठन 1 जनवरी 1981 को हुआ और 1994 में नगर सुधारान्यास का विघटन किया गया। 45 वार्डों वाले इस शहर में 2011 की जनगणना के अनुसार 2 लाख 21 हजार 883 आबादी थी, जिसे वर्तमान में 2 लाख 50 हजार माना जा रहा है जबकि इससे कहीं ज्यादा है। 69 वर्गकिलोमीटर वाले इस शहर में कई कई नगर सरकारें बनीं, विकास के दावे कर सत्ता के शिखर तक पहुंचे, लेकिन विकास में ढांक के तीन पांत जैसी कहानी अब भी जारी है।

नगर निगम में हर साल नया बजट जारी होता है, सालदर साल बढ़ रहा है, बावजूद इसके शहर विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए बाट जोह रहा है। इसका दंश खून-पसीने की कमाई का कतरा टैक्स के रूप में जमा करने वाली जनता भुगत रही है। इस साल फिर बजट 617 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, लेकिन वर्तमान नगर सरकार के दावों और वादों के अनुसार अपेक्षित सुधार किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आ रहा। (nagar nigam katni budget)