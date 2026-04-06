शिक्षा के मंदिर में पेशाबघर, अतिक्रमण व आधार सेंटर, साधुराम स्कूल के अस्तित्व पर संकट

कटनी. शहर स्थित साधुराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आज सिस्टम की लापरवाही का जिंदा सबूत बन चुका है, जहां बच्चों के सपने संवरने चाहिए थे, वहां अतिक्रमण, गंदगी और बाहरी दखल ने शिक्षा का दम घोंट दिया है, स्कूल परिसर में प्रसाधन, अवैध कब्जे और जर्जर भवन के बीच पढऩे को मजबूर बच्चे सीधे तौर पर नगर निगम, प्रशासन की असफलता को उजागर कर रहे हैं, फिर भी जिम्मेदार खामोश बैठे हैं…।

शहर के हृदय स्थल सुभाष चौक के समीप स्थित साधुराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आज बदहाली, अतिक्रमण और प्रशासनिक लापरवाही की मार झेल रहा है। जिस परिसर में बच्चों को बेहतर शिक्षा और खेल सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, वहां अब अव्यवस्था का साम्राज्य फैल चुका है। नगर निगम और शिक्षा विभाग व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते स्कूल धीरे-धीरे अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है।