विधायक संजय पाठक को एक करोड़ का मानहानि नोटिस, ये है वजह

पुलिस के अनुसार, कार चालक चांद बाबू ने अपने बयान में नाजिम खान का नाम लिया। लिहाजा चांद बाबू और नाजिम को आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले में नाजिम खान का कहना है कि जिसवक्त गांजा पकड़ा गया, उस समय मेरी कार बीएमडब्लू मेरे घर पर ही खड़ी थी। यह एक साजिश है, जिसके चलते मुझे फंसाकर फर्जी प्रकरण दर्ज किया गया है। मैने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए साक्ष्य सहित शिकायत भी की है। नाजिम खान विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक के करीबी रहे हैं हालांकि अब दोनों एक-दूसरे के विरोधी है।