Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

विधायक संजय पाठक को एक करोड़ का मानहानि नोटिस, ये है वजह

MP News: कटनी शहर के पूर्व आर्स डीलर नाजिम खान ने विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक को एक करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है।

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Avantika Pandey

Nov 02, 2025

MLA Sanjay Pathak

MLA Sanjay Pathak (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: कटनी शहर के पूर्व आर्स डीलर नाजिम खान ने विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक को एक करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस, नाजिम खान के अधिवक्ता विष्णु बाजपेयी द्वारा जारी किया गया है। नोटिस में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि विधायक संजय पाठक पर 28 और 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया में दिए इंटरव्यू में नजिम खान के विरुद्ध झूठे, मनगढ़ंत और मानहानिकारक बयान दिए है।

नजिम खान द्वारा दिए गए नोटिस में आरोप है कि विधायक ने कहा है कि नाजिम खान की दुकान से 14,000 गोलियां गायब हैं। नाजिम खान अवैध रूप से हथियार बेच रहा है। नाजिम खान द्वारा आपराधिक लोगों के लाइसेंस बनवाए गए हैं। विधायक ने यह भी कहा कि शहर में एक भाईजान है, जिसकी अवैध हथियार बेचने की शिकायतें आ रही हैं, जिसने दुकान सरेंडर कर दी, लेकिन कटनी के नाजिम खान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

विधायक ने लिखा था यह पत्र

विधायक संजय पाठक ने जिस आर्स डीलर पर अवैध हथियार बेचने के आरोप लगाए है उसके लाइसेंस का नवीनीकरण करने की पैरवी भी उन्होंने खुद की थी। 7 मार्च 2022 को विधायक ने तत्कालीन मुयमंत्री व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट ने नाजिम खान के डीलरशिप लाइसेंस नवीनीकरण का प्रस्ताव अनुशंसा सहित भेजा है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है।

उप्र पुलिस ने आर्स डीलर पर दर्ज की एफआईआर

उत्तरप्रदेश के चंदौली पुलिस ने 27 अक्टूबर को कटनी के नाजिम खान के खिलाफ गांजा तस्करी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 52 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त कार पर फर्जी नंबर प्लेट जिसपर वीआईपी नंबर एमपी २१ जेडएफ ०००१ लिखा था।

पुलिस के अनुसार, कार चालक चांद बाबू ने अपने बयान में नाजिम खान का नाम लिया। लिहाजा चांद बाबू और नाजिम को आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले में नाजिम खान का कहना है कि जिसवक्त गांजा पकड़ा गया, उस समय मेरी कार बीएमडब्लू मेरे घर पर ही खड़ी थी। यह एक साजिश है, जिसके चलते मुझे फंसाकर फर्जी प्रकरण दर्ज किया गया है। मैने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए साक्ष्य सहित शिकायत भी की है। नाजिम खान विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक के करीबी रहे हैं हालांकि अब दोनों एक-दूसरे के विरोधी है।

ये भी पढ़ें

4 IAS अफसरों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, 50 एसएएस का बढ़ेगा कद, देखें लिस्ट
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 11:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / विधायक संजय पाठक को एक करोड़ का मानहानि नोटिस, ये है वजह

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

CGST Raid : एमपी में 2 गुटखा व्यापारियों की फर्मों पर देर रात पड़े छापे, कार्रवाई जारी

CGST Raid
कटनी

भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा! हत्यारों को BJP नेताओं का ही संरक्षण, पत्नी का बड़ा दावा

katni bjp leader murder case nilesh rajak mp news
कटनी

भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, आरोपी अकरम के घर पर चलेगा बुलडोजर

bjp nilesh rajak murder case bulldozer action akram illegal house mp news
कटनी

भाजपा नेता हत्याकांड के दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर, कजरवारा बहोरीबंद के पास हुई मुठभेड़

Short Encounter
कटनी

एमपी में बीजेपी नेता की हत्या, गुस्साए लोग, तनाव और आक्रोश को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

BJP leader Neelu Rajak shot dead in Kaimor, Katni
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.