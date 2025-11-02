विधायक संजय पाठक को एक करोड़ का मानहानि नोटिस, ये है वजह

MLA Sanjay Pathak (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News: कटनी शहर के पूर्व आर्स डीलर नाजिम खान ने विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक को एक करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस, नाजिम खान के अधिवक्ता विष्णु बाजपेयी द्वारा जारी किया गया है। नोटिस में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि विधायक संजय पाठक पर 28 और 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया में दिए इंटरव्यू में नजिम खान के विरुद्ध झूठे, मनगढ़ंत और मानहानिकारक बयान दिए है।
नजिम खान द्वारा दिए गए नोटिस में आरोप है कि विधायक ने कहा है कि नाजिम खान की दुकान से 14,000 गोलियां गायब हैं। नाजिम खान अवैध रूप से हथियार बेच रहा है। नाजिम खान द्वारा आपराधिक लोगों के लाइसेंस बनवाए गए हैं। विधायक ने यह भी कहा कि शहर में एक भाईजान है, जिसकी अवैध हथियार बेचने की शिकायतें आ रही हैं, जिसने दुकान सरेंडर कर दी, लेकिन कटनी के नाजिम खान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विधायक संजय पाठक ने जिस आर्स डीलर पर अवैध हथियार बेचने के आरोप लगाए है उसके लाइसेंस का नवीनीकरण करने की पैरवी भी उन्होंने खुद की थी। 7 मार्च 2022 को विधायक ने तत्कालीन मुयमंत्री व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट ने नाजिम खान के डीलरशिप लाइसेंस नवीनीकरण का प्रस्ताव अनुशंसा सहित भेजा है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है।
उत्तरप्रदेश के चंदौली पुलिस ने 27 अक्टूबर को कटनी के नाजिम खान के खिलाफ गांजा तस्करी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 52 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त कार पर फर्जी नंबर प्लेट जिसपर वीआईपी नंबर एमपी २१ जेडएफ ०००१ लिखा था।
पुलिस के अनुसार, कार चालक चांद बाबू ने अपने बयान में नाजिम खान का नाम लिया। लिहाजा चांद बाबू और नाजिम को आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले में नाजिम खान का कहना है कि जिसवक्त गांजा पकड़ा गया, उस समय मेरी कार बीएमडब्लू मेरे घर पर ही खड़ी थी। यह एक साजिश है, जिसके चलते मुझे फंसाकर फर्जी प्रकरण दर्ज किया गया है। मैने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए साक्ष्य सहित शिकायत भी की है। नाजिम खान विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक के करीबी रहे हैं हालांकि अब दोनों एक-दूसरे के विरोधी है।
