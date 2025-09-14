सीट में बैठने को लेकर हंगामा हुआ तो युवक ट्रेन के सहारे टॉवर पर चढ़ा

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जंक्शन पर शनिवार की रात्रि काशी एक्सप्रेस में सफर कर रहे युवक ने सीट विवाद को लेकर ट्रेन की छत पर चढ़कर गया। इसके बाद वह आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। जिसके बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची।



दरअसल, शेराज आलम बिहार के मुजफ्फरपुर का निवासी है। करीब 2 बजे काशी एक्सप्रेस के कोच एस-7 में सीट को लेकर यात्रियों से उसका विवाद हो गया। जिसके बाद गुस्से में आकर वह खिड़की के जरिए छत पर चढ़ा और फिर वहां से टॉवर पर चढ़ गया।



आनन-फानन में युवक की सुरक्षा को देखते हुए मेन बिजली लाइन को बंद कराया गया। जिसके बाद आरपीएफ जवान ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा और थाने ले गए। इसके चलते ट्रेन करीब दो घंटे स्टेशन पर ही खड़ी रही। जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। युवक को आरपीएफ ने आरोपी बनाया है। उसे रेलवे अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

