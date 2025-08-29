Patrika LogoSwitch to English

कटनी

देश का ‘सबसे लंबा रेल ब्रिज’ एमपी में बना, 34 किमी लंबे ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरु

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी में बने देश के सबसे लंबे रेल ब्रिज में ट्रेनों का संचालन शुरु हो गया है।

कटनी

Himanshu Singh

Aug 29, 2025

katni news
फोटो- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी में देश के सबसे सबसे लंबे ग्रेड सेपरेटर ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरु हो गया। शुक्रवार को पहली कोयला लोड मालगाड़ी और ट्रेनें निकली। बिलासपुर की ओर से आने वाली मालगाड़ी अप ट्रैक से बीना की ओर रवाना हुई। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहे। हालांकि, अभी डाउन ट्रैक पर काम जारी है।

1248 करोड़ की लागत से होगा तैयार

इस ग्रेड सेपरेटर का निर्माण-कार्य पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मण्डल में किया गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 1248 करोड़ रुपए है। अप ग्रेड सेपरेटर की लम्बाई 16 किमी एंड डाउन ग्रेड सेपरेटर की लम्बाई 18 किमी सहित ग्रेड सेपरेट कुल लंबाई 34 किलोमीटर है। इस कुल लम्बाई के पुल में वॉयडक्ट (18 किमी), रिटेनिंग वॉल (3 किमी), अर्थवर्क (13 किमी) के साथ अप एंड डाउन ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य किया गया है।

ये है परियोजना विशेषता

ग्रेड सेपरेटर परियोजना के निर्माण की मुख्य विशेषता ये है कि कटनी और कटनी मुड़वारा और न्यू कटनी जंक्शन के व्यस्त यार्ड को पार करने के लिए एलिवेटेड वायाडक्ट उपयोगी साबित होगी। इस ग्रेड सेपरेटर में वायाडक्ट (पुल) की कुल लंबाई 18 किलोमीटर है। अप ग्रेड सेपरेटर में कुल 260 स्पैन और डाउन ग्रेड सेपरेटर में 411 स्पैन हैं।

रेल दोहरीकरण में शामिल है ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट

कटनी-सिंगरौली के बीच 257 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। ये रेललाइन में ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

