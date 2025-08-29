देश का ‘सबसे लंबा रेल ब्रिज’ एमपी में बना, 34 किमी लंबे ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरु

इस ग्रेड सेपरेटर का निर्माण-कार्य पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मण्डल में किया गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 1248 करोड़ रुपए है। अप ग्रेड सेपरेटर की लम्बाई 16 किमी एंड डाउन ग्रेड सेपरेटर की लम्बाई 18 किमी सहित ग्रेड सेपरेट कुल लंबाई 34 किलोमीटर है। इस कुल लम्बाई के पुल में वॉयडक्ट (18 किमी), रिटेनिंग वॉल (3 किमी), अर्थवर्क (13 किमी) के साथ अप एंड डाउन ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य किया गया है।